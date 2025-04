No es ningún secreto que los animales de servicio son muy inteligentes y diligentes, pero una mujer quedó atónita con el perro de alerta de su hijo con diabetes, el cual puede advertirle de un nivel bajo o alto de azúcar en la sangre 30 minutos antes de que suceda.

En noviembre de 2023, a Wells, el hijo de Aubrie Lewis, le diagnosticaron diabetes tipo 1. Ahora, a los cuatro años, el niño usa un monitor continuo de glucosa para controlar sus niveles de azúcar en la sangre; no obstante, según declaró Lewis a Newsweek, la lectura “no siempre es correcta”.

Wells suele ser asintomático ante niveles altos o bajos de azúcar, lo que dificulta enormemente su seguimiento. “No podíamos confiar en que él mismo detectara sus propios síntomas de glucosa, así que nos preocupaba su seguridad. Pensamos que un perro de servicio, junto con su monitor continuo de glucosa, nos brindaría mucha más tranquilidad frente a la diabetes”, declaró Lewis, de 30 años, de Raleigh, Carolina del Norte.

Wells fue emparejado con Ducky, un perro cocker spaniel inglés, en diciembre de 2024, y el animalito, entrenado para alertar en casos de diabetes, se unió a la familia en marzo de 2025.

Ducky fue entrenado por el programa MD Dogs Inc., que enseña a los perros a detectar niveles altos y bajos de glucosa en la sangre mediante muestras de saliva. Los perros pueden percibir el olor y dan un codazo a su guía o dueño para alertarlos sobre un cambio inminente en sus niveles de glucosa.

¿CÓMO UN PERRO ALERTA A LAS PERSONAS CON DIABETES?

Para sorpresa de Lewis, Ducky, de dos años, puede avisarle de una caída o un aumento en los niveles de azúcar de Wells 30 minutos antes de que ocurra. “Ducky es relativamente nuevo en todo esto, así que es increíble que yo ya haya recibido alertas tan temprano varias veces. Hace lo que llamamos un empujón con la nariz, me golpea con ella para llamar mi atención y alertarme”, explicó la madre del menor.

Tener a Ducky le ha brindado tranquilidad a la familia, y Lewis puede confiar en él incluso cuando la tecnología no se ajusta a sus tiempos.

La madre compartió un video en TikTok (@onederfulwells) que muestra cómo Ducky le avisa de una bajada de azúcar media hora antes. En el video ella consulta la aplicación de su reloj, que registra los niveles de glucosa de Wells, y le pide que se tome varias muestras de sangre en el monitor. Ambos dispositivos mostraron lecturas perfectamente seguras, pero Ducky sabía que no era así.

Al parecer, 30 minutos después, el nivel de azúcar en la sangre de Wells bajó significativamente y su madre estaba lista para entrar en acción. Esto ha sucedido varias veces, pero nunca deja de sorprender a Lewis. Sin Ducky no se enteraría de la caída hasta mucho después, cuando el nivel sería mucho menor.

“Esta no es la primera vez que Ducky me alerta con anticipación, así que yo sabía que debía escucharlo. Sé lo que estoy presenciando, pero aún me pregunto si es casualidad. He aprendido a confiar en Ducky incluso cuando la tecnología me dice que todo está bien”, declaró Lewis a Newsweek.

ES UNA ESTRELLA EN EL FIRMAMENTO DE TIKTOK

Lewis ha estado usando las redes sociales para documentar cómo es tener un hijo pequeño con diabetes tipo 1 y así crear conciencia. Desde que consiguió a Ducky ha continuado su misión y destacado la notable labor de los perros de alerta para personas con diabetes, ya que cree que mucha gente no entiende por qué son necesarios.

“Creé nuestra página para educar a la gente, para que las críticas negativas se conviertan en una lección para quienes estén dispuestos a aprender. Recaudamos fondos para Ducky casi exclusivamente en TikTok, así que es genial compartir estos videos con la gente”, dijo.

En tan solo unos días, el video que muestra cómo Ducky le avisa sobre los niveles bajos de azúcar ha acumulado más de 860,400 visualizaciones, 91,400 “me gusta” y más de 500 comentarios en TikTok. Muchos internautas quedaron asombrados por su inteligencia y ansiosos por aprender más.

Un comentario dice: “Es una locura que él lo sepa antes de que suceda, los perros son geniales”. Otro usuario de TikTok escribió: “Ducky dijo: mamá, no estás escuchando… mi niño no está seguro, mamá”.

“A Ducky no le importa lo que digan tus máquinas, él sabe cuándo tiene razón”, dijo otro tiktokero.

Los perros de servicio son entrenados para ayudar a las personas que presentan alguna discapacidad. Por ejemplo, algunos son entrenados para sentir si su tutor va a tener una convulsión y ayudarlo de diferentes maneras; percibir si el nivel de azúcar en la sangre de su tutor está bajando y alertarlo; pedir ayuda, activar una alarma o llamar al 911 con un teléfono especial si su tutor tiene una emergencia; o bien, guiar a las personas ciegas. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

