Tijuana, B.C.- Luego que autoridades estatales y municipales aseguraron que habría suspensión total en actividades y multas contra la empresa Prime Wheel por la muerte de un trabajador, durante la mañanera de Ismael Burgueño, alcalde de Tijuana, informaron que la suspensión fue parcial y que las multas no han sido aplicadas.

“En el caso del procedimiento que está abierto, en estos tres procedimientos administrativos, ellos tienen hasta cinco días para presentarse con su información y luego, tienen otro proceso que la ley les da para hacer una ampliación, entonces vamos en tiempo en nuestro proceso administrativo… No es como la Ley de Herodes, no podemos llegar y poner la multa hasta que no agotemos nosotros, las instancias administrativas internas”, indicó Arnulfo Guerrero León, secretario General de Gobierno en Tijuana.

Agregó que tienen que agotar este proceso para evitar denuncias contra los funcionarios públicos y tener certeza de las multas que van a aplicar.

El secretario de Trabajo y Previsión Social en BajaCalifornia, Alejandro Arregui Ibarra, aseguró que el incidente es considerado un accidente laboral.

Asimismo dio a conocer que se generó un acuerdo con la empresa para que todo el personal que está encargado del pago de nóminas tengan acceso a las instalaciones con el fin de que no haya contratiempos en los pagos de los más de 7,000 trabajadores en las tres plantas.

De igual manera, se permitió personal técnico en algunas áreas donde hay máquinas que deben ser vigiladas por el tipo de sustancias que manejan.

Compartió que cada una de las dependencias que intervinieron llevarán sus propios procedimientos y términos.

El secretario general de Gobierno en Tijuana, Arnulfo Guerrero León, indicó que se había hecho un procedimiento de multa y clausura parcial en la planta 1 donde se ubican los hornos, la misma planta donde a finales de agosto se reportó la desaparición de Servando Salazar Cano.

Dado que el proceso de apagado lleva varios días, se permitió que algunos trabajadores continúen laborando, ya que se requiere la supervisión de los mismos.

En la segunda planta, donde falleció Jorge Eduardo Ortiz Franco, se realizó una clausura total con un proceso administrativo a cargo del Ayuntamiento de Tijuana.

En la planta número 3, se informó, que también están multados, pero tienen cinco días para presentar toda su documentación y evitar la clausura. En esta planta no se suspendieron actividades porque en las actividades, que mayormente son de almacén, no se pone en riesgo la actividad de los empleados.

En la planta 1 trabajan de manera regular: 2, 289 personas y en la planta 2 son: 1,310 trabajadores.

Guerrero León dio a conocer que entre los motivos para la clausura de las empresas están:

En la planta 1:

*No presentaron permisos en materia municipal y estatal; además, les falta aplicar medidas en materia de seguridad

En la planta 2:

*No presentaron los proyectos en materia ambiental, ni programas de protección civil,

*No cuentan con revalidación de la licencia en operación.

*No contaban con extintor.

*En el área de máquinas se localizó derrame de aceite, aluminio y líquido que parecía anticongelante.

*En el exterior se localizaron residuos de aluminio.

En la planta 3:

*No presentan permisos para operar en materia municipal ni en competencia estatal como son los programa interno de protección civil.

*Tampoco se observó que se aplicaran medidas de seguridad.

Alejandro Arregui Ibarra, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STYPS) en Baja California, informó que en lo que va del año se han reportado 5,415 accidentes de trabajo y

8 muertes.

De igual manera, comentó que están en contacto con la madre de Jorge Eduardo Ortiz Franco, a quien la apoyarán para trasladar los restos de su hijo a Pachuca, Hidalgo, de dónde era originario. N