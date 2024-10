Derivado de la 132ª Asamblea General Extraordinaria del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) celebrada en días pasados, los consejeros de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en voz de Octavio de la Torre, presidente del organismo, subrayaron la importancia del modelo tripartito en la gestión del fondo de vivienda.

Octavio de la Torre detalló que las aportaciones del 5% del salario base de los trabajadores son un recurso adicional proporcionado por los empleadores, no un descuento del sueldo del trabajador, y que una vez depositadas en las cuentas del Infonavit, estas aportaciones se convierten en propiedad del trabajador, y el gobierno las administra en consenso con los sectores empresarial y laboral.

“Las aportaciones del sector empresarial representan una inversión en el bienestar de nuestros colaboradores. El recurso es del trabajador, y su uso debe reflejar siempre los intereses que motivaron su generación”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que, desde la fundación del Infonavit en 1972, el modelo de gestión tripartito —trabajadores, empleadores y gobierno— ha sido la clave para garantizar la administración eficiente de los recursos.

En 2023 las aportaciones del 5% del salario de los trabajadores realizadas al Fondo del INFONAVIT se distribuyeron de la siguiente manera: el Sector Primario (campo) aportó 3%, el Sector Secundario (Industria) 36%, y el Sector Terciario (Comercio, Servicios y Turismo) significa el 61% del total.

Esta contribución va más allá de la generación de empleos, ya que garantiza la estabilidad y la posibilidad de que las y los trabajadores construyan un patrimonio mediante el acceso a crédito para una vivienda digna

“El modelo tripartito asegura que las decisiones estratégicas se tomen de manera conjunta, reflejando los intereses de todos los sectores involucrados. Cada peso administrado es una inversión en el futuro de nuestros trabajadores”, expresó Octavio de la Torre, presidente de la Confederación.

EL SECTOR TERCIARIO: IMPULSOR DEL BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO

Octavio de la Torre, manifestó que el organismo representa a más del 77% de empresas registradas ante el Infonavit, lo que se traduce en 819,700 empresas de un total de 1,064,545 en millones de empresas, generando 62% del empleo formal del país; y que más allá de la creación de empleos, el Sector Terciario aporta los recursos necesarios para garantizar que las y los trabajadores puedan acceder a vivienda digna, lo que contribuye al desarrollo integral de las familias mexicanas.

“Nuestro Sector no construye viviendas, pero proveemos la mayoría de los recursos económicos que permiten hacerlas posibles. Esta contribución es un acto de compromiso con la calidad de vida de nuestros colaboradores, (…) el acceso a crédito para vivienda no solo es un derecho, sino un distintivo de la economía formal. Nuestras empresas no solo ofrecen empleos, sino también oportunidades para que las familias mexicanas construyan un futuro estable”, subrayó De la Torre.

REFORMAS CON DIÁLOGO Y CONSENSO CLAVE PARA EL FUTURO DEL INFONAVIT: CONCANACO SERVYTUR

La reciente propuesta de reforma del Infonavit, que permite desarrollar viviendas cerca de los centros de trabajo y ofrecer opciones de arrendamiento, resalta la importancia de mantener un enfoque tripartito en la toma de decisiones. En la Confederación, defendemos que cualquier reforma debe ser producto del consenso entre trabajadores, empleadores y gobierno, garantizando que los recursos se gestionen de manera eficiente.

“La misión del Infonavit desde su fundación, es asegurar que cada trabajador pueda contar con su patrimonio y disfrutar de una vivienda digna”, concluyó De la Torre.

Finalmente, la CONCANACO SERVYTUR reiteró su compromiso con un Infonavit eficiente y sostenible, convencida de que solo mediante la colaboración entre los sectores se logrará el México que todos esperamos lograr.