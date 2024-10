Tijuana, B.C.- El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, informó que, en el tema del Malecón de Playas de Tijuana, esperarán a que finalice el análisis que está realizando la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental (SDTUA) para investigar a los funcionarios de la administración de Montserrat Caballero Ramírez, en caso que alguno haya incurrido en alguna irresponsabilidad.

Destacó lo que dio a conocer durante su primera conferencia mañanera, en cuanto a que el proyecto se ejecutó de manera irresponsable porque el proyecto todavía no estaba finalizado y aun así se licitó. Burgueño indicó que de haber responsables directos tendrán que responder ante la autoridad correspondiente, pero, aclaró que la información se irá dando según la vayan obteniendo para no dar información a medias.

“Quien tenga algo que ver con esta situación y haya actuado con irresponsabilidad se le va a investigar, sea quien sea. Al menos yo como alcalde no voy a permitir que algún funcionario público haya pensado que tenía las facultades para echar un proyecto de manera irresponsable y no tomando las medidas necesarias, como por ejemplo, no tener todos los permisos para haberlo iniciado”, destacó el presidente municipal de Tijuana.

Y añadió: “En cuanto a la función de la SDTUA se refiere con los técnicos, con los expertos en la materia están haciendo las evaluaciones directamente con Protección Civil en el estado, y también con autoridades federales, ya en su momento si hay alguna situación que se tenga que denunciar, pues se va a denunciar, pero ahorita se están recabando los elementos del por qué actuaron de esa manera”.

En cuanto a que el Congreso de Baja California reprobó la cuenta pública que corresponde al ejercicio fiscal 2022 de la administración de Caballero Ramírez, mencionó que dejarán ese tema al Poder Legislativo y las autoridades competentes; por su parte seguirán revisando qué les dejaron, ya que todavía están dentro de los 45 días que la ley señala tienen para hacer algún tipo de observación que se desprenda de los trabajos de transición.

“Nosotros estamos, todavía, dentro del periodo de los 45 días para seguir revisando y de fondo qué se ha hecho, qué se dejó de hacer, qué proyectos son factibles. Dentro de esos 45 días que todavía estamos en el periodo dé, vamos a seguir recabando información, en su momento iremos hablando de ese tema”, puntualizó. N