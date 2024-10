Tijuana, B.C.- El proyecto de rehabilitación del malecón de Playas de Tijuana fue detenido porque el plan ejecutivo que mandó hacer la administración de Montserrat Caballero Ramírez no estaba completo y presentaba deficiencias, situación que presentaba un riesgo para la estructura. El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, aseguró que la administración saliente actuó de manera irresponsable.

“Repruebo totalmente la forma en que quisieron iniciar la obra del malecón, no puedo creer que se hayan atrevido de actuar de esa manera, y que tristeza porque como funcionarios públicos estamos obligados a hacer bien las cosas, a dar buenos resultados”, señaló el primer edil en su primera conferencia mañanera.

Indicó que la obra está detenida por solicitud de Protección Civil Estatal. Agregó que por el momento la obra no se continuará construyendo, ya que se está asegurando el espacio, porque las empresas que se contrataron para la obra comenzaron a trabajar con un esquema que no era el apropiado porque no contaban con los permisos.

Virginia Alejandra Vargas González, secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), dijo que la prioridad es la seguridad en las obras que se realicen. En el malecón de Playas de Tijuana encontraron algunas deficiencias en el proyecto.

Explicó que se licitó la obra sin que el proyecto ejecutivo estuviera completo. Aseguró que la suspensión de la obra fue en conjunto entre el Ayuntamiento de Tijuana y Protección Civil del Estado para revisar las irregularidades que se dieron.

Actualmente la prioridad es la seguridad del área de Playas de Tijuana. En estos momentos se está construyendo un muro de contención para protección del talud. Hay 65 metros lineales habilitados para que se pueda continuar con esta protección, sobre todo por las temporadas de lluvia. Resaltó que no se puede continuar la obra, de verse activada la obra es por la situación de la protección del talud que quedó desprotegido.

Detalló que se han tenido mesas de trabajo con Protección Civil del estado y se acordó retirar los sellos de las zonas donde están trabajando para construir el muro de contención. Además, se revisará a detalle todo el proyecto porque no se contempló como una obra marítima solo como un malecón, sin considerar que hay oleaje y es una obra portuaria.

Los contratos con las empresas contratadas no serán revocados, sin embargo, están suspendidos los trabajos, solo se reactivó el área para la construcción del muro de contención. El proyecto ejecutivo está incompleto y se está revisando. La reparación está a cargo de las empresas contratistas quienes se sumaron a la obra de los muros.

La obra que tiene un costo de alrededor de 200 millones de pesos está dividida en cuatro contratos y la actual administración buscará optimizar los recursos financieros para ajustarse a lo que se tiene sin castigar la seguridad del proyecto. Sin embargo, podría haber modificaciones en el costo del proyecto.

“Es muy anticipado decirlo, pero de ser necesario, no vamos a escatimar la seguridad nada más por ajustar el recurso, entonces se está tratando con el mismo recurso que se tiene hacer las adecuaciones necesarias”, indicó Vargas González.

Hasta el momento se ha gastado el anticipo de la obra que es aproximadamente 60 millones de pesos. Dijo que a las empresas se les contrató con la promesa de que el proyecto ejecutivo estaba terminado y fue cuando se comenzó a trabajar en la obra cuando se detectaron las deficiencias.

Los especialistas tendrán que ser contratados de manera externa. Se está analizando todas las partes porque la administración pasada contrató a un particular para hacer el proyecto ejecutivo que no estaba terminado y les harán las observaciones que corresponden. Los trabajos se reiniciaron el 7 de octubre y se estima que concluyen en 45 días.