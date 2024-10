Los empleados están cada vez más ansiosos al notar que sus empresas monitorean su trabajo detrás de escena. No es ningún secreto que muchos jefes utilizan herramientas automatizadas o de inteligencia artificial (IA) para rastrear dónde trabajan sus empleados, qué están haciendo e incluso qué tan productivos son, lo que está causando estrés entre los trabajadores.

En un nuevo informe del Centro de Washington para el Crecimiento Equitativo, más de dos tercios de los 1,300 empleados encuestados dijeron que estaban siendo vigilados por sus empleadores.

Entre los trabajadores que fueron vigilados, el informe encontró con frecuencia ansiedad colectiva, presión para trabajar a un ritmo insalubre o inseguro, así como lesiones ocurridas en el lugar de trabajo.

“Este informe es un claro recordatorio de lo mucho que nos hemos alejado del respeto a los derechos de los trabajadores. Cada vez más empresas recurren a tecnologías de vigilancia intrusivas y no es de extrañar que los trabajadores sientan ansiedad”, comentó a Newsweek el consultor de recursos humanos, Bryan Driscoll.

Y añadió al tema: “Este tipo de supervisión fomenta la desconfianza y, en última instancia, perjudica la moral y la productividad de los empleados. Esto hace que intenten demostrar que están ocupados en lugar de hacer un trabajo real y productivo. En pocas palabras, la supervisión vuelve paranoicos a los empleados”.

Entre los trabajadores que comentaron que estaban siendo monitoreados electrónicamente “todo el tiempo”, un 7 por ciento dijo haber sufrido lesiones que requirieron atención médica, en comparación con apenas 2 por ciento de los empleados que no enfrentaron ningún monitoreo.

EL ESTRÉS ENTRE LOS TRABAJADORES POR LA VIGILANCIA EXTREMA

Si bien los trabajadores, ahora con estrés, generalmente informan niveles similares de vigilancia sin importar su nivel educativo, hubo una diferencia en los informes de vigilancia entre diferentes razas. Los trabajadores negros, hispanos y otros trabajadores no blancos informaron de un mayor número de incidentes de vigilancia electrónica. Mientras que 65 por ciento de los trabajadores blancos dijeron que habían sido vigilados electrónicamente, 82 y 73 por ciento de los trabajadores negros e hispanos argumentaron lo mismo, respectivamente.

“No es exagerado decir que esta tendencia está creciendo. Cada vez más, las empresas justifican la vigilancia bajo el pretexto de la gestión del rendimiento o la seguridad. Sin embargo, esto es una muestra flagrante de poder y control. Los empleadores que dependen de la vigilancia están enviando el mensaje de que no confían en sus empleados. Si no confías en tus empleados, no has hecho un buen trabajo de contratación”.

En general, los sectores de la información, el transporte, la minería y el comercio minorista registraron las frecuencias más altas de monitoreo electrónico. Y los empleadores más grandes fueron más propensos a realizar alguna forma de vigilancia electrónica.

En general, los empleados se mostraron divididos sobre el motivo por el que sus empresas utilizaban la tecnología de seguimiento en sus trabajadores. Mientras que 42 por ciento dijo que era para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, 38 por ciento dijo que ayudaba a reconocer el trabajo de calidad y 36 por ciento dijo que tenía como objetivo ayudar a los trabajadores a mejorar su rendimiento.

ANSIEDAD, EXCESO DE TRABAJO Y ALTA ROTACIÓN PERSONAL

Driscoll advirtió que para las empresas que incurren en estas prácticas, esto tiende a tener consecuencias negativas. “La ansiedad, el exceso de trabajo, la alta rotación de personal y las culturas laborales tóxicas no son formas de que una empresa prospere”, afirmó Driscoll.

“Los empleados que sienten que están constantemente bajo escrutinio tienen menos probabilidades de asumir riesgos, pensar de forma creativa o sentirse valorados. A largo plazo, esto podría dar lugar a una fuerza laboral más desvinculada en todos los ámbitos, y las empresas sentirán los efectos en cadena en sus resultados finales”.

El aumento de la vigilancia también podría alejar el talento de las industrias en las que es más frecuente, especialmente a medida que los trabajadores más jóvenes priorizan cada vez más su salud mental y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

“No se quedarán en entornos en los que se sientan microgestionados y subvalorados. En definitiva, si una empresa cree que puede aumentar la productividad mediante la vigilancia, ya ha perdido la batalla por la confianza de los empleados”, afirmó Driscoll. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

