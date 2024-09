La legendaria banda británica de rock The Cure, formada en 1978 en Crawley, Inglaterra, está de regreso tras 16 años de silencio con su nuevo tema titulado “Alone” (Solo). Además, a través de su página oficial confirmaron el lanzamiento de su próximo álbum, Songs of a lost world (Canciones de un mundo perdido), el cual estará disponible a partir del 1 de noviembre.

“El primer tema de nuestro álbum tan esperado ‘Songs of a lost world’ es ‘Alone’. La pista recibió su reproducción de debut exclusiva en el programa BBC Radio 6 Music de Mary Anne Hobb esta mañana y ahora está disponible para transmitir y descargar en todas las plataformas”, informó la banda en un comunicado.

De igual manera, indicó que su álbum de estudio número 14 está disponible para reservar en múltiples formatos, incluyendo una edición de vinilo y casete. La portada del disco muestra a Bagatelle, una escultura de 1975 de Janez Pirnat, en escalas de grises. De acuerdo con la revista dedicada a la música y cultura pop Rolling Stone, este álbum fue escrito y arreglado por Robert Smith, vocalista, guitarrista y cofundador del grupo; así como producido y mezclado por Smith y Paul Corkett, un productor discográfico británico.

Su nueva creación fue grabada en Rockfield Studios en Gales. Smith fue quien ideó el concepto de la portada, mientras que el arte y diseño estuvieron a cargo de Andy Vella, colaborador de larga trayectoria en The Cure.

EL NOMBRE QUE IBA A TENER EL NUEVO ÁLBUM DE THE CURE

“The Cure trajo a fans de toda la vida al grupo para ayudar a dar pistas sobre el lanzamiento. Se enviaron postales con el título del álbum y la fecha aparente del lanzamiento a los fanáticos en el Reino Unido. Las tarjetas decían ‘Songs of a lost world’ y un conjunto de números romanos que se traducen al 1 de noviembre de 2024”, refiere la revista.

En una entrevista, Smith compartió que provisionalmente llevaría el nombre de Live from the moon, inspirándose en sus recuerdos sobre el alunizaje. “De una manera divertida, estaba tratando de lograr la nostalgia por un mundo que nunca existió. Y creo que eso es lo que todavía quiero que sea el mundo”, dijo entonces.

Desde el lanzamiento de su último álbum, 4:13 Dream, en 2008, The Cure ha estado de gira, aunque no había presentado ningún nuevo disco durante estos años. Si bien su música a menudo tiene un tono oscuro y melancólico ha logrado un notable éxito comercial. Canciones como “Lovesong”, “Friday I’m in Love” y “Boys Don’t Cry” se han convertido en grandes éxitos. N