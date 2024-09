En foro abierto a la ciudadanía y no solo a los afiliados a Canacintra Ensenada, el Presidente de dicho organismo en la ciudad Ragnar Gutiérrez Abarca, abrió las puertas del organismo a todo interesado para llevar acabo un interesante Foro sobre Ciberseguridad y Protección Empresarial, mismo que destaco por una considerable concurrencia de importantes industriales, políticos y empresarios, así como un destacado panel de expositores expertos en la materia, quienes abordaron temas sensibles que ahí se expusieron, esto, menciono la Presidenta Nacional de CANACINTRA México Esperanza Ortega, quien también hizo presencia durante todo el desarrollo del foro, con la finalidad de contribuír a una mayor comprensión de la importancia de una cultura de seguridad con enfoque preventivo en materia de delitos cibernéticos, que se tiene ya registro, suceden más a menudo viéndose comprometidos nuestros datos personales en dispositivos mobiles inteligentes, hasta en el hogar y nuestras empresas, por ello destaco, es un tema de especial relevancia en el que nuestros gobiernos y legislación deben actualizarse ya y no permitir la delincuencia vaya un paso delante de los ciudadanos productivos y organizados.

Se hicieron presentes en representación de la Fiscalía General de Justicia del Estado el Lic. Gracielo Cebreros Millán, quien en su mensaje de apertura de los trabajos destaco que la coordinación y comunicación con la industria y comercio es fundamental en la lucha contra la delincuencia e hizo mención a los esfuerzos de acercamiento con los diferentes sectores sociales como el programa “Enlace Fiscal Contigo”, estuvo presente la Vicepresidenta Nacional de Delegaciones de Canacintra México Ma. Lourdes Medina, como ponentes el Lic. Roberto Quijano, Presidente del Consejo Estatal Ciudadano de Seguridad Pública, la Lic. Sindy del Río Directora de EDUCIT, el Ing. Pedro Fletes Sauceda Coordinador del Centro de Datos de AVIT Soluciones y el Mtro. Edgardo Flores Campbell, Vicepresidente Nacional de Seguridad, Combate a Piratería y Contrabando de Canacintra México.

La temática se desarrollo presentando cifras y contexto, exponiendo que el 23% de los ciberataques recibidos a nivel Latinoamerica los recibe México, el 70% de las (PYMES) Pequeñas y Medianas Empresas en México, han sido objeto del robo de datos, y el 49% han tenido problemas serios en materia de ciberseguridad, en el contexto internacional se presento una cronología de ciberataques de alto impacto como en 2010 Stuxnet afecta el programa nuclear Iraní, en 2013 se ven las compuertas de la presa de Nueva York comprometidas, en 2014 las bombas de infusión de drogas y los semáforos en Michigan hackeados, en 2015 un horno acerero alemán destruido, la transmisión de frenos de coches controlados y la Red eléctrica de Ucrania desconectada, en 2017 la pérdida de 1 mil mddls por ransomware en la producción global de Merck & Co; en 2018 Trisis/Triton: diseñado para comprometer la seguridad de la petrolera, en 2019 el cierre de un productor mundial de aluminio por ransomware, en 2020 el ataque de ransomware en Honda Fresenius y Solar Orion, en 2021 el intento de envenenamiento de agua potable en la Florida y el Oleoducto Colonial paralizado por ransomware.

La ponente Sindy del Río, destaco que los ataques emblemáticos en México se registran en 2022 con el Hackeo de información a los sistemas de PEMEX, en 2024 la vulnerabilidad evidenciada a los servidores del SAT y en este 2024 el ataque a la empresa Coppel, derivando en la suspensión de su plataforma de pagos y cobros, llevando implícito el robo de su información, todo esto asentuo,

En su intervención el Lic. Roberto Quijano Presidente del Consejo Estatal Ciudadano, destaco que Baja California el 8vo puesto con el delito de mayor frecuencia que es la extorción, con 28.9% en la tasa nacional de prevalencia delictiva promedio, lo que ha impactado en la pérdida monetaria por victimización en aproximadamente 50.3 millones de pesos.

Por su parte Edgardo Flores Campbell, menciono que todo lo expuesto pudiese haber sido evitable si tuviéramos una verdadera cultura de prevención, pero “los mexicanos no vamos al dentista hasta que nos duele la muela”, y eso nos ha traído grandes problemas e impactados a los empresarios e industriales en elevados costos de nuestras operaciones, al final el impacto se traduce en costos por la inseguridad trasladables a los consumidores, y éste es uno más en el que debemos entender que lo que sucede en el mundo real, prácticamente sucede en el mundo digital, y el empresariado y la sociedad no podemos ser apáticos a las cuestiones de orden tecnológico, son temas que al no comprenderlos se antepone la apatía y el desinterés de pequeños empresarios, quienes cada vez más son víctimas de fraude cibernético y extorsiones no solo teléfonicas. N