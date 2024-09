La administración municipal de Antonio Arámbula en Jesús María ha dejado dos proyectos importantes para que el alcalde electo, César Medina, los concluya durante su trienio. Se trata del rastro municipal, que ya está cerca de concluirse, y la torre administrativa, un edificio que albergará a todas las dependencias municipales y para el cual solo se tiene el terreno hasta ahora.

El edificio administrativo estará ubicado cerca del Río San Pedro en la cabecera municipal, y se plantea como el parteaguas para establecer un distrito económico y turístico aledaño al importante cuerpo de agua.

“Ya está el terreno, los permisos y el entorno en general. No lo hemos empezado porque quiero terminar primero el rastro antes de empezar otro proyecto. Esto era un sueño y ahora nos va a poner en otro mundo; cuesta 380 millones de pesos, pero eso no quiere decir que no se pueda, en su momento el rastro costaba 180 y no teníamos ni un peso” declaró.