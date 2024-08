El secretario de desarrollo agroalimentario y rural, Paulo Bañuelos Rosales, advirtió que ya trabajan en la relación directa de los productores de granos de Guanajuato con los grandes compradores, para evitar que los cereales terminen en manos de los acaparadores.

Lo anterior, debido a que este ciclo agrícola se espera una producción de cereales y un récord de arriba de un 1 millón 600 mil toneladas con el nivel de precipitaciones pronosticado para lo que resta del año.

El funcionario sostuvo que, aunque “ya se están lamiendo los bigotes” los acaparadores o las marcas fuertes que compran estas semillas en Guanajuato, sentenció que este aprovechamiento únicamente lo tendrán los productores mediante los 70 centros de acopio público de cereales que están en manos de las organizaciones campesinas.

“Es una política pública que ha creado el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo porque aquí él también tiene un programa que es la compra de coberturas. Eso es lo que estamos haciendo ahorita”.

Indicó que se reunirá el lunes 12 de agosto con la empresa Maseca para supervisar el precio del maíz, pues las coberturas se deben de comprar ahorita en el mes de julio y agosto que es cuando más o menos el cereal sube más su precio.

“Nosotros los apoyamos con más del 50 por ciento del costo de la prima de la cobertura y nada más que pues aquí el gobierno federal, como siempre, le ha fallado al campo; retiró sus recursos y el otro 50 por ciento lo está aportando cada uno de los productos”.

Sostuvo que los productos del campo guanajuatense en este sexenio crecieron un 9.8 por ciento a pesar de la sequía y la pandemia.

“Yo creo que el gobierno federal se ha equivocado con las políticas públicas porque para riego por goteo, para cuidar el agua, no nos da ni un sólo cinco para mejorar genéticamente el ganado. No nos da absolutamente nada. No nos da para poder apoyar a los centros de acopio público de cereales”, advirtió.