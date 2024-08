A NIVEL DE CANCHA

Ser migrante es dejar de ser persona y pasar a ser clandestino. Como dice la letra del músico francoespañol Manu Chao: “Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babylon. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Me dicen el clandestino. Yo soy el que quiebra ley”.