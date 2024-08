Guanajuato. El alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, aseguró que revisarán un protocolo de seguridad municipal para la protección de los periodistas de esa ciudad, luego del asesinato de Alejandro Martínez Noguez.

A dos días del asesinato del comunicador conocido como el “Llanero Solitititito” admitió que es un hecho que sí afectó la percepción, pero a final, dijo, siguen llegando inversiones a la ciudad.

“Es necesario porque bueno finalmente tenemos que encontrar la mejor fórmula que permita la libertad de expresión y salvaguardar la seguridad de los periodistas”.

Recordó que si bien ya existen protocolos estos se tienen que revisar con las autoridades competentes en materia de seguridad para ver cómo se pueden mejor; “todo es perfectible”.

“No hay un elemento con certeza y eso tendrá que definirlo la Fiscalía conforme a las investigaciones que se realizan”.

Mendoza Márquez aseguró que aún con el asesinato del periodista Martínez Noguez, no existe un ambiente de inseguridad pues siguen llegando inversiones a Celaya.

“La mejor muestra es que los empresarios confían en Celaya y siguen invirtiendo en Celaya. Nosotros como autoridades seguimos trabajando y el tema de la inseguridad no tiene punto finado y todos los días hay que estar atentos”.

El presidente municipal de Celaya recordó que le quedan dos meses al frente de la administración y está enfocado sin pausa para atender el problema.

“Ustedes han visto que en todos los delitos se ha bajado de manera considerable en particular lo que son delitos patrimoniales y no ha sido suficiente ha sido el tema de los homicidio dolosos y ahí hay una gran corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, no solo el municipal por el tipo de origen”.