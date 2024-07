La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria VI con sede en Irapuato, ha emitido una serie de recomendaciones para prevenir accidentes tanto dentro como fuera del hogar.

Para aquellos que planean salir a la carretera durante las vacaciones, se aconseja revisar minuciosamente el estado del automóvil, ya que ha habido un aumento en las muertes relacionadas con accidentes de vehículos de motor.

Si el destino es la playa, es crucial llevar un repelente contra mosquitos, ya que en las costas del país se ha registrado un incremento en los casos de dengue. Al regresar, existe el riesgo de presentar los síntomas característicos de esta enfermedad.

En los destinos turísticos, se recomienda mantener siempre vigilados a los niños menores de 5 años, ya que también se ha visto un aumento en lesiones causadas por caídas, ahogamientos en piscinas y quemaduras.

Las caídas en menores de edad son la causa principal de atención médica en los hospitales de la región, y los balnearios son lugares donde estos incidentes ocurren con frecuencia.

Para aquellos que prefieren disfrutar las vacaciones en casa, es esencial asegurarse de que los menores no se lleven objetos pequeños a la boca, no pongan los dedos en enchufes eléctricos y no jueguen en la cocina mientras se cocina.

Para prevenir intoxicaciones, alergias e irritaciones en los niños:

Guardar medicamentos, productos de limpieza, insecticidas y productos de jardinería en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

No almacenar diferentes tipos de productos (alimenticios, tóxicos, etc.) juntos.

Evitar permanecer en habitaciones tratadas con insecticidas hasta que haya pasado un tiempo prudencial.

No permanecer en habitaciones recién pintadas o barnizadas hasta que el olor del disolvente haya desaparecido.

No usar estufas o braseros en los dormitorios.

Cerrar la llave del gas después de su uso y siempre por la noche.

Para prevenir quemaduras en los niños:

Evitar salpicaduras al cocinar, usando tapas adecuadas para las ollas y sartenes.

Los mangos de sartenes y cacerolas no deben sobresalir del mueble de cocina.

Mantener a los niños alejados de la cocina y la zona de planchado.

Colocar objetos calientes o con llamas vivas fuera del alcance de los niños.

Evitar que los niños jueguen con cerillas y encendedores.

Para prevenir incendios en el hogar:

No dejar nada cocinando en el fuego ni aparatos eléctricos de alto consumo en marcha cuando se salga de casa.

Limpiar periódicamente los filtros de la campana extractora de la cocina.

Evitar corrientes de aire en la cocina que puedan apagar el gas.

Revisar periódicamente la chimenea y la caldera de calefacción.

En caso de cualquier accidente, es importante acudir a la unidad médica más cercana y no automedicarse.