Para la asociación civil Cuidados Paliativos es de suma importancia brindar calidad de vida a aquellos pacientes en fases terminales, por lo que uno de sus proyectos es crear un hospicio en donde se puedan recibir a personas que no tengan los recursos para pagar este tipo de atención.

En entrevista con Dolores Gutiérrez, directora general de la asociación civil Cuidados Paliativos, indicó que son una asociación civil que nació en octubre de 2010, con el fin de apoyar a personas que no cuentan con la solvencia para atender a sus familiares en fase terminal.

Mencionó que la presidenta de la asociación es la Lic. Esperanza Fajardo de Duarte; mientras que el copresidente es el Lic. Enrique Alberto Fajardo Otáñez; en tanto que existe un consejo directivo con alrededor de 15 consejeros, y una dirección general.

“El cuidado paliativo no sólo es para personas mayores o ancianas, ya que las enfermedades no respetan la edad, y los cuidados que se brindan son para cuando el médico dice ya no hay nada qué hacer”, comentó.

La filosofía de la asociación, dijo Dolores Gutiérrez, es proporcionar al paciente, diagnosticado en fase terminal, los mejores cuidados, es decir, que tengan el menor dolor posible, que se encuentren en un entorno amigable, rodeados de su familia, en lugar de estar atormentados con procedimientos médicos que al final no llegan a nada.

“Contamos con una doctora y una tanatóloga que realizan visitas domiciliarias al paciente, además que se capacita a los familiares sobre cómo atenderlo; se les dispone de equipo necesario como la cama de hospital, oxímetros, nebulizador, entre otro tipo de equipo y medicamentos”, apuntó.

La directiva explicó que cuando las familias tienen recursos se les solicita una cuota de recuperación, pero cuando no tienen manera de pagar, se les brinda el apoyo de forma gratuita, pues el objetivo es darle el mayor confort a la persona en sus últimos días.

“Hemos tenido casos en los que, al brindarles los cuidados paliativos, los pacientes duran más tiempo de lo previsto, porque están más tranquilos, comen sano, están a gusto en su ambiente, y eso les permite tener una mejor calidad de vida”, comentó.

De ahí que para el próximo año la asociación Cuidados Paliativos prevé abrir un hospicio en el primer piso del edificio que tienen en comodato, donde ya tendrían habitaciones para recibir a pacientes, por lo que ese es su proyecto más inmediato.

Para terminar, Dolores Gutiérrez informó que se encuentran en lo que antes era el Hospital del Sagrado Corazón, ubicado en Calle Allende 1688, esq. con Independencia, en la colonia Independencia, donde actualmente tiene sólo oficinas administrativas. Para mayores informes puede comunicarse al 664-380-0922. N