El pasado jueves 27 y viernes 28 de junio se realizó la cuarta subasta regional del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) en la ciudad de Tijuana, donde participaron alrededor de 150 compradores, quienes en su mayoría viajaron desde el centro del país para pujar por alguno de los 400 lotes subastados.

Alberto Becerra Mendoza, director del INDEP, informó que se obtuvieron ganacias por 65.2 millones de pesos. La subasta consistió en dos etapas: una subasta presencial y otra a sobre cerrado. En los lotes se subastaron inmuebles y vehículos, así como aeronaves.

El director recordó que los inmuebles y vehículos provienen de comercio exterior que son confiscados en Aduana, así como transferencias de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En lo que va de 2024 han realizado cuatro subastas presenciales y ocho electrónicas de las que han obtenido alrededor de 314 millones de pesos.

En cuanto al perfil de los compradores mencionó que son por lo regular personas que se dedican a comprar los lotes para después revenderlos. Explicó que hasta el momento no se cuentan con filtros para revisar que los compradores no sean parte de grupos del crimen organizado que vuelvan a adquirir inmuebles confiscados por las autoridades o se dediquen al lavado de dinero. Solo revisan que no cuenten con antecedentes penales.

Sobre lo recabado indicó que el 75 por ciento de las ganancias se irán al fondo de pensiones luego de la reforma que se dio a la Ley de Pensiones, el resto se guarda por si acaso se resuelve algún caso a favor del dueño original del vehículo o inmueble subastado, tengan la manera de resarcir la propiedad que ya fue vendida en alguna subasta.

A la fecha el Instituto cuenta con 1,565 inmuebles y 21,421 muebles pendientes de subastar. N