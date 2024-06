La comunidad LGBT en Aguascalientes seguirá enfrentando una deuda en el acceso a sus derechos humanos, lamenta la diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, quien considera complicado que la próxima legislatura saque de la congeladora las iniciativas a favor de este sector poblacional.

Con una mayoría calificada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Legislativo, Figueroa Treviño ve difícil que se pueda avanzar en la agenda de la diversidad, que durante años ha permanecido estancada.

“No se ha logrado y es porque no han querido, hay que decir las cosas como son; en algunos temas avanzan rápidamente y en otros que no son prioridad o que no son capitalizables para su discurso anti-derechos, pues no. Así que sí, hay deuda y va a seguir habiendo”, apuntó.