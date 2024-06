Tijuana, B.C.- Jazmín Alejandra Sandoval, propietaria de Saldos KOKO, denunció hostigamiento por parte de agentes del Servicio de Administración Tributaria en Baja California (SATBC), quienes acudieron a su establecimiento ubicado en la avenida José María Pino de la colonia Libertad, alrededor de las 11:00 horas de la mañana del miércoles, 26 de junio, negándose a identificarse y con un requerimiento que no llevaba la firma de autorización.

La justificación de la autoridad estatal fue que la visita era para revisar que todas las mercancías estuvieran en orden y con los permisos de importación correspondiente, sin embargo, cuando la propietaria comenzó a realizar una transmisión en vivo en sus redes sociales, los representantes del SATBC decidieron no mostrar sus identificaciones y cubrieron sus rostros con cubrebocas.

Sandoval refirió que esta situación se deriva de un operativo en el que la autoridad tributaria estatal intentó extorsionar a una de sus clientas en días pasados a quienes le querían pedir 20,000.00 pesos y que ella defendió. Entre los agentes que visitaron su comercio y fueron parte de la revisión, identificó a los mismos que se encontraban en este operativo contra la clienta a las afueras de la taquería El Tijuano en la colonia Libertad.

Asimismo, señaló que, además de la falta de identificación, el documento que le presentaron estaba a nombre de Saldos KOKO cuando ese es el nombre comercial y no la razón social; al cuestionar a las autoridades a nombre de quién estaba el comercio que está registrado desde hace ocho años –según lo dicho por la dueña-, no supieron darle datos precisos.

A las afueras de la bodega se colocaron agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) para resguardar a los agentes del SATBC. La situación que duró cerca de tres horas aumentó los ánimos a medida que pasaban los minutos. A raíz de la transmisión en vivo que hizo la dueña del saldos, vecinos y clientes comenzaron a llegar para brindar su apoyo moral.

En un momento del operativo, cuando a Sandoval le indicaron que se procedería con la clausura y decomiso de la mercancía, pidió a sus vecinos y clientes que se llevaran la mercancía para evitar que la autoridad lograra el decomiso de la misma. Esto provocó un conato de enfrentamiento entre ciudadanos y autoridades estatales. Ante este acto comenzaron a llegar más agentes estatales a las afueras del local, así como unidades de la Guardia Nacional.

Para evitar enfrentamientos entre los clientes y las autoridades, la dueña del establecimiento decidió cerrar las instalaciones del Saldos KOKO hasta que finalice la investigación. Sólo se le incautaron cajas con vapeadores porque no existe autorización para la venta de esos productos. Sandoval refirió que iniciará acciones legales en contra de quien resulte responsable, ya que sostuvo que sí cuenta con la documentación que le acredita la compra legal de los productos que vende.

Por parte del gobierno estatal emitieron el siguiente posicionamiento:

“El Servicio de Administración Tributaria de Baja California (SATBC), participó en una práctica de visita domiciliaria a un almacén en la colonia Libertad en el municipio de Tijuana este miércoles 26 de junio por instrucción del SAT Federal, esta colaboración se deriva de un convenio con el Gobierno Federal, con base en una orden de revisión de mercancía, las facultades la otorga el convenio de colaboración fiscal con la Federación a través del Anexo 8 de Comercio Exterior”.

“Durante el operativo en el que se siguieron los protocolos conforme a la ley, como la presentación del requerimiento y la identificación de los servidores públicos, la persona propietaria de la bodega opuso resistencia, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de autoridades de seguridad, en aras de que prevalezca la paz durante el dialogo abierto que se ofrece por parte de este gobierno, por lo que se hace un llamado a no generar conatos de violencia, para garantizar la seguridad de todos los involucrados”.

Sin embargo, no precisó el motivo por el que los agentes no se identificaron, tampoco respondió el motivo por el que el documento no iba firmado por alguna autoridad ni la razón por el que el personal del SATBC tienen un código de vestimenta similar al de un agente policiaco.