Un accidente vehicular se registró la mañana de este sábado 22 de junio sobre el bulevar José Ortiz de Domínguez en la Colonia Florido 1era y 2da sección.

De acuerdo a información extraoficial una Pick Up de carga color rojo se quedó sin frenos por lo que chocó contra un taxi y tras intentar maniobrar terminó volcándose a un costado de la vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar para atender al conductor de la Pick Up y del taxi, el cual no iba en servicio, sin embargo no resultaron con lesiones de gravedad.

El accidente generó congestionamiento vial en la zona durante los trabajos de personal de grúas que remolcaron el camión. N