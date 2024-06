El consultor en materia energética y telecomunicaciones, José Said Flores Alonso, recordó que el 22 de febrero de 2023, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó a la Unidad de Negocio CFE Telecom de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un título de concesión con carácter de red compartida mayorista que abrió la puerta para que la Comisión pudiera vender servicios de telecomunicaciones a concesionarios y operadores del sector.

El especialista hizo la referencia de que ese fue un año complicado por la enorme incertidumbre que circuló en torno al equipo que trabajó arduamente en ese proceso, expectantes todos con la resolución del Instituto.

“Nos había tomado largas jornadas de trabajo y esfuerzo colaborativo. Tanto empleados de confianza como de base participaron deliberando, analizando y atendiendo a todas las solicitudes que la ley prevé y demanda”, dijo.

En el pasado, agregó, después de que le fuera retirado su título de concesión en el 2016, CFE Telecom intentó obtener en diversas ocasiones uno nuevo, incluso asumiendo que se acotara su participación en el mercado.

Los esfuerzos fueron infructuosos hasta 2022, cuando la suma de trabajo con la Subsidiaria CFE Internet para Todos orientó a explorar nuevamente la viabilidad de obtener un título de carácter comercial.

“El nerviosismo entre el equipo era comprensible, sin embargo, al final el IFT tomó por válida una sólida y legítima argumentación que estuvo sustentada en tres principios: Neutralidad, Competitividad y aprovechamiento de recursos”, mencionó.

Para Flores Alonso, el primer argumento se sustentaba en que existen en el país cientos de operadores, locales y regionales, que compran servicios mayoristas a las empresas más grandes; sin embargo, constantemente argumentaban que sus servicios siempre son desplazados en el orden de prioridades por parte de éstas.

Por tal motivo, consideró justo señalar que la CFE contrasta como un jugador neutral en el mercado. No tendría motivos para privilegiar o dar preferencia por el cliente que compra mucho o poco, aunado a que no podría participar en el mercado de usuarios finales.

En consecuencia, la comercialización de servicios mayoristas con precios competitivos y total neutralidad abre la posibilidad de que estos pequeños y medianos negocios de telecomunicaciones crezcan y se expandan a nivel local y regional, lo que redundaría en una mayor competencia en el mercado y el acercamiento de servicios con mejor calidad-precio a los usuarios finales.

Por último, CFE cuenta con más de 70 mil kilómetros de fibra óptica desplegada en todo el país por parte de las Empresas Subsidiarias Transmisión e Internet para Todos, equipos de iluminación de amplia capacidad y alcance, así como recursos humanos de primer nivel.

“Es un despropósito desaprovechar esos recursos si buscamos favorecer a los millones de consumidores de un sector que se encuentra cada vez más supeditado a los intereses de las empresas predominantes”, opinó.

El consultor en materia energética y telecomunicaciones recordó que hace unas semanas, al culminar su gestión, todavía no se habían logrado que la EPS Transmisión accediera a darnos precios justos y competitivos para salir al mercado a ofrecer un producto digno para el consumidor. Las razones principales tienen como sustento la Estricta Separación Legal, instrumento considerado en la reforma energética del Pacto por México para obligar a todas las empresas subsidiarias de la CFE, sus filiales y áreas del corporativo a que busquen ganancias en todo tipo de proyectos, incluso ante sus pares de la misma institución.

Además, consideró destacable que ese título de concesión otorgado a la CFE en el 2023 tuviera un cuantioso valor porque es un instrumento legal, legítimo y obtenido dentro de las mismas reglas del juego que impuso el neoliberalismo.

“Puede redundar en el fortalecimiento real y no simulado de la competencia en el sector de telecomunicaciones, así como en la consolidación de la EPS CFE TEIT que tiene por objeto llevar internet y banda ancha a todas las poblaciones del país que no cuentan con ese servicio. Incluso me atrevería a decir que CFE TEIT podría sostener presupuestalmente una parte de sus proyectos con dimensión social a través del título de concesión que tramitó y obtuvo CFE Telecom”, dijo.

Este proyecto iniciado en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, puede consolidarse en el segundo piso de la 4T con la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues la transformación digital juega un rol primordial en el proceso acercar los programas sociales a la población en todo el país.

Finalmente, aprovechó para agradecer a todo el equipo de la Unidad de Negocio CFE Telecom, por el trabajo que dio resultados históricos en materia de ahorros, disciplina financiera, austeridad, aprovechamiento de infraestructura, economías de escala y, en la creación de la EPS TEIT.

