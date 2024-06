La cumbre de paz realizada en Suiza, a la que no asistieron Rusia y China, reunió a más de 90 países este domingo 16 de junio; de ellos, 80 países dieron su respaldo a la independencia y la soberanía territorial de Ucrania, empero, hubo naciones que se abstuvieron de firmar la declaración final. En tanto, la conclusión final fue: Kiev debe dialogar con Moscú para poner fin a la guerra.

Brasil, India, Sudáfrica, Armenia, Bahréin, Indonesia, Libia, Arabia Saudita, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y México fueron parte del grupo que se abstuvo de dar su apoyo a la declaración final de la cumbre.

Por su parte, Rusia dijo a través del portavoz de la presidencia, Dmitri Peskov, que “si hablamos de resultados de este encuentro, estamos cerca de cero”. En su opinión, muchos de los participantes entendieron que “cualquier discusión seria no tiene ningún porvenir sin la presencia de Rusia”. Peskov aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “sigue abierto al diálogo y a negociaciones serias”.

EN LA CUMBRE UCRANIA ASEGURÓ QUE RUSIA NO ESTÁ LISTA PARA LA PAZ

Al finalizar la cumbre, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que Rusia y sus dirigentes “no están listos para una paz justa, después de que su homólogo ruso exigiese la rendición de facto de Ucrania para iniciar las negociaciones.

Rusia puede negociar la paz “mañana si se retira de nuestro territorio”, insistió Zelenski en una rueda de prensa al término de la cumbre. La declaración respaldada por cerca de 80 de los 92 países participantes reafirmó “los principios de soberanía, independencia e integridad territorial de todos los Estados, incluido Ucrania”, llamó a realizar un canje de prisioneros y pidió el regreso a casa de los niños deportados a Rusia.

CHINA DECIDIÓ NO PARTICIPAR

También pide “la implicación y el diálogo entre todas las partes” del conflicto para poner fin a las hostilidades. La cuestión de “cómo y cuándo se puede incluir a Rusia” en el proceso de paz sigue pendiente, reconoció Viola Amherd, presidenta suiza y anfitriona de la cumbre.

China decidió no participar en la cumbre ante la ausencia de Rusia. Sin embargo, Zelenski afirmó que Ucrania no era “enemiga” de China, respondiendo a una pregunta sobre sus relaciones con Pekín. “Sabemos que la paz en Ucrania no se conseguirá de un plumazo. (…) Esta (cumbre) no fue una negociación de paz, porque Putin no se toma en serio poner fin a la guerra”, subrayó este domingo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. N

