El candidato a presidente municipal de la alianza conformada por PAN, PRI y PRD, Leonardo Montañez, confirmó este lunes que participará en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) para la presidencia municipal de Aguascalientes, ejercicio en el que, asegura, se centrará únicamente en las propuestas.

No obstante, el aspirante a reelegirse descarta hacer un llamado a sus contrincantes para manejarse de la misma manera, pues sostiene que cada fuerza política será libre de participar con su propia estrategia, en el ejercicio a realizarse el martes 14 de mayo a las 20 horas.

“Cada quien es libre y tiene su propia determinación y voluntad. Yo me voy a concentrar a mi propuesta, a convencer a los no convencidos y sobre todo a la gente que me apoya, para reafirmarles que no se equivocaron y que refrenden su apoyo” declaró.