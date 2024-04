La empresa encargada del proyecto de la Planta Potabilizadora en Durango no está cumpliendo con los acuerdos establecidos para adquirir materiales de proveedores locales.

El gobernador Esteban Villegas Villarreal expuso la situación, destacando que estos acuerdos se hicieron con la intención de impulsar la economía local y asegurar que el dinero se quede en la entidad.

Según explicó, la empresa constructora está trayendo materiales, como el cemento, desde otras regiones, lo cual, va en contra del compromiso de favorecer a los proveedores locales. Aunque reconoció que la licitación es de carácter nacional y no está en manos del gobierno estatal, el mandatario enfatizó la importancia de respetar los acuerdos previos.

Villegas Villarreal expuso la incredulidad ante la posibilidad de que estos materiales sean más baratos fuera de Durango, en entidades como Coahuila o nuevo León, cuando existen cementeras locales.

Ante esta situación, anunció su intención de reunirse con la empresa responsable del proyecto para abordar este incumplimiento, adelantó que, de no lograr un encuentro, buscará dialogar con la Comisión Nacional del Agua para recordar el compromiso establecido.

Indicó que no se desea detener la construcción de la obra, la cual tiene el propósito de mejorar la calidad de agua en Durango, pero hizo énfasis en la necesidad de que la mayor parte de la proveeduría se adquiera localmente.

*CMIC presenta 10 empresas listas para proveer la obra*

Por su parte, Francisco Salazar Mendía, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) expresó que Durango tiene contratistas con experiencia para participar en la obra.

Indicó que, hay alrededor de 10 empresas locales que pueden suministrar concreto y acero, y que pueden realizar trabajos de terracerías, renta de maquinaria pesada.

“El proyecto es muy grande, si puede haber espacio para esas 10 compañías locales”, explicó.

Mencionó que, si la obra tendrá una inversión de 850 millones de pesos, el impacto a la proveeduría local puede alcanzar el 30 por ciento.

De esta manera, dio a conocer que han invitado a los responsables de la obra de la Potabilizadora en la capital a tener una reunión con los integrantes de la CMIC, con la finalidad de exponer la necesidad de integrar la proveeduría local y conocer más detalles del proyecto.

