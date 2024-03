Durango, Dgo.- Durante la sesión de cabildo llevada a cabo esta semana; en uno de los puntos agendados dentro del orden del día, se dio a conocer la lista de los regidores que han solicitado licencia para separarse de su cargo.

Sus nombres son:

Gabriela Vázquez Chacón quien se desempeñaba como Novena regidora

Cynthia Montserrat Hernández Quiñones como Décima regidora

Ignacio Fuentes Medina como Décimo segundo regidor

José Alfredo Varela Pacheco como Décimo cuarto regidor

Alfonso Primitivo Ríos Vázquez como Décimo sexto regidor

Y Claudia Julieta Domínguez Espinoza como Décimo Séptima regidora

Dichos servidores públicos que, hasta el pasado jueves estuvieron en el cargo, han sido autorizados en la solicitud realizada y ahora se prepararán a través de sus respectivos partidos para ser candidatos y posteriormente quedarse con una diputación en el congreso local.

De acuerdo con la Ley Electoral será este lunes 4 de marzo de 2024 cuando se cumplan los 90 días previos a la elección que es la fecha límite para que aspirantes a una candidatura a Diputación Local se separen de su cargo de manera definitiva.

Principales prohibiciones

En el contexto de la contienda electoral, es importante resaltar algunas de las principales prohibiciones establecidas en la ley para las elecciones 2023-2024, las cuales, incluyen:

Evitar propaganda Gubernamental personalizada

No ejercer violencia política en razón de género

No adquisición de tiempos en radio y televisión

No realizar desvío de recursos públicos

Contenerse de realizar actos anticipados de campaña y precampaña

Y no hacer uso indebido de las pautas.

Además de diputaciones locales, a nivel nacional se habrá de elegir: Presidente de la República, 128 Senadurías, y 500 curules en la Cámara de Diputados.

