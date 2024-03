Cotidianamente, la Dirección de Reglamentos del Ayuntamiento de Aguascalientes, sanciona de 12 a 15 comercios, cifra que se incrementa durante la feria de San Marcos elevándose hasta 20 sanciones diarias; reconoce el titular de la instancia, Israel Díaz.

El funcionario municipal refiere que, estas faltas principalmente se dan por no tener permiso de venta, exceder el espacio asignado, giros que no corresponden con la autorización del negocio, no respetar el espacio delimitado para el tianguis y no tener una correcta exhibición de las credenciales y permisos.

“Mientras diariamente se tiene un promedio de 12 a 15 comercios apercibidos o sancionados dependiendo de la gravedad, durante la Feria Nacional de San Marcos tenemos operativos en la mañana, tarde y noche que nos arrojan un promedio de 20 diarios” informó.

Se detalla que, durante la verbena, los operativos comienzan desde temprana hora y concluyen hasta las 4 de la madrugada, con personal que hace rondines a lo largo de las más de 90 hectáreas que conforman el perímetro ferial.

Pese al énfasis que se dará en la feria, se promete que no se descuidará la atención que se brinda a los 75 tianguis y 9 mercados existentes en el municipio capital, así como a las fiestas patronales, los negocios ambulantes y los puestos semifijos.

Finalmente, se recuerda que las sanciones para aquellos que cometan una falta, pueden ir desde una Unidad de Medida y Actualización (UMA) hasta el decomiso de la mercancía, el retiro del permiso y hasta la cárcel, dependiendo de la incidencia y la gravedad del problema.