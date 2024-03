La disputa por el poder público está en curso, la verdad Vs la mentira en el hemisferio de la posverdad. La lista de incumplimientos es muy larga, pero lo que más indigna son las muertes infantiles por cáncer; las más de 800,000 muertes por COVID; los más de 180,000 asesinatos en los 5 años próximos pasados, la escena es un discurso lúdico de la muerte. La cultura ha tocado fondo ignominioso. La institución de los Derechos Humanos integrada a lo partido. La investigación científica paralizó su reloj fáctico… la libertad de tránsito no tiene garantía por violencia, extorciones, robos, humillaciones, Políticas Públicas agonizan por anemia presupuestal, partidas reorientadas o extraviadas, la lista es larga. No hay coherencia ni armonía entre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de egresos…

El tiempo es un amigo que fiel nos espera este 2 de junio en la cita con las urnas. Llegó la hora de la auditoría ciudadana. En el “breve espacio” de la casilla estarán los impulsos del cuerpo electoral para decidir el futuro de los próximos 6 años: el cimiente de un nuevo orden mexicano o por un nuevo Moisés que no pudo abrir las aguas de los mares para el cruce ético de las instituciones nacionales. ¡Esa no es la política!, la política es el alma del tiempo social, el edificio de la vida compartida deseable, la cartografía adecuada para la realización humana individual y colectiva, sin miedos, ni chantajes, ni manipulaciones ideológicas caducas mezclas de las más desagradables ideas sociales.

Preparemos las herramientas de auditores ciudadanos. Antes del 2 de junio: tengamos en buen resguardo el título de ciudadanía, la “Credencial para Votar con Fotografía”. No se la facilitemos a nadie, es delito retenerla. Aún hay tiempo, si se ha extraviado solicita una reposición, será eso, no podrá cambian ningún dato. ¡No la olvidemos el día de las elecciones!, es derecho constitucional premiar o castigar a los gobernantes. Démonos tiempo para poner en claro quiénes son los candidatos qué postulan para los cargos de elección; cuáles son sus propuestas, trayecto político, planes de gobierno, sobre todo ¿qué tipo de programa?, ¿cuánto costará?, ¿de dónde saldrá recurso para su realización?, ¿qué tiempo de complimiento?… tratemos de conocer cómo es el modelo o diseño de las boletas electorales que convertiremos en votos y, los votos en nuevo gobierno, tengamos claro cómo votar correctamente, yo opino: deberá ser POR UNA SOLA CANDIDATURA Y PARTIDO POLÍTICO, no hay tiempo para errores. Busquemos ¿dónde se ubicará la casilla en la que ejerceremos nuestro derecho a decir quién nos gobernará?

No permitamos que la narrativa Alcazareana nos engañe. Los gobernantes no pueden violar el principio de EQUIDAD, ¡por ningún motivo! Es un principio esencial que garantiza justicia e igualdad, es inferencia clara que dicta el espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM. Se hermana con la no discriminación y la igualdad. Artículo 1: Derechos Humanos; Artículo 4: Igualdad del Hombre y la Mujer; Artículo 6: Libertad de Acceso a la Información, fundamentales para el cumplimiento del principio a la equidad; Artículo 7: Libertad de Expresión, impulso para una sociedad equitativa; Artículo 9: Derecho de Asociación… ¡Más claro imposible! Por su parte, el artículo 41, prohíbe toda propaganda gubernamental desde el inicio de las campañas hasta que las mesas directivas de casilla terminen el escrutinio y cómputo respectivo. Más aún, el 134 establece que, en TODO MOMENTO, las autoridades de todos los niveles y entes de gobierno no podrán hacer propaganda de sus programas, acciones, logros…, ni utilizar fotografías, slogans, colores, ningún tipo de propagada que los relacione ante la ciudadanía. Tienen vetados todas las formas de comunicación social, la famosa y popular “veda”; excepto la INFORMACIÓN que refiere a educación, salud, protección civil en caso de desastre.

El Estado de Derecho que vivimos y que algunos, sin inmutarse, anuncian desaparecer en su debate de campaña, contiene leyes y jurisprudencias que limitan y ordenan respeto de los gobernantes a candidatos, autoridades electorales, a la ciudadanía. Ningún gobernante debe olvidar el principio de legalidad, alma del sistema jurídico mexicano. Nada más y nada menos que instituye que los actos de las autoridades deben “fundamentarse y motivarse” precisamente en la norma y los fines, no pueden tomar decisiones fuera del marco legal. La jurisprudencia conjunta las decisiones frecuentes de los tribunales al interpretar y aplicar la ley, garantizan el derecho de libertad de expresión de gobernantes y les obligan el principio de equidad. La CPEUM, las leyes y jurisprudencias dan certeza y certifican una vida social compartida. Las instituciones electorales mexicanas no preparan, no pueden, ni tienen vocación de “un golpe de Estado Técnico”. Han atendido 337 elecciones en los últimos 33 años, más del 70% ordenó alternancia y, de ese universo, un aproximado 80% lo ganó MORENA.

En la democracia ¡la voz de Dios es la voz del electorado!