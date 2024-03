La actriz mexicana Teresa Sánchez, invitada de honor en el festival Cinelatino de Toulouse y protagonista de éxitos como Tótem y Dos estaciones, reconoce que vive un momento profesional dulce que achaca a un lema sencillo: estar “siempre lista para el cambio”.

Todo lo contrario de su más reciente triunfo, el papel de María, una adusta productora de tequila en Dos estaciones, que le supuso un premio especial del jurado del festival de cine de Sundance (Estados Unidos) en 2022.

De sonrisa eterna, Teresa Sánchez tiene a sus espaldas una carrera de cuatro décadas en el teatro y el cine, pero necesitó cuatro años para dominar el personaje de María.

El papel de María fue cortado a su medida por el director novel mexicano Juan Pablo González, que logró el premio Corazonada de Toulouse el año pasado. Es un personaje parco en palabras, masculino, que reprime sus emociones bajo una máscara.

Y ese reto se convirtió en el mayor éxito de una actriz de 60 años que se ha ido ganando a grandes nombres del cine mexicano como Nicolás Pereda o Lila Avilés, con la que rodó La camarista y Tótem.

El papel de una camarista de hotel de lujo ensoñadora se iba como un guante a Teresa Sánchez. “Fue ¡muchísimo más fácil!” exclama con una gran sonrisa. “Esa parte lúdica la conozco perfecto, la entiendo a cabalidad”, comenta.

Teresa Sánchez confiesa que lo que más le gusta de los rodajes es saber de los demás miembros del equipo, auscultar sus estados de ánimo, sus historias.

“A diferencia de María, que es la contención total, yo siento que no soy nada contenida, que siempre estoy como explotando. Me gusta la aventura, esa flexibilidad me quita dolor, me quita sufrimiento “, suelta con una carcajada.