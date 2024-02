Tijuana.- La reforma migratoria que impulsa el presidente Joe Biden –y que actualmente se encuentra congelada por el Senado de Estados Unidos- supone más riesgos para la comunidad migrante. La amenaza del cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, podría favorecer el tráfico de personas y el que más migrantes arriesguen su vida para llegar al país norteamericano.

Paulina Olvera, directora ejecutiva de Espacio Migrante en Tijuana, se dijo preocupada ante el cambio en el discurso del presidente Biden, quien en su campaña como presidente siempre mostró una postura promigrante, pero, en la recta rumbo a la reelección, decidió asemejar su discurso al de Donald Trump.

Aunque las negociaciones en el Senado por parte de las bancadas del partido demócrata y republicano iniciaron en octubre, hasta el pasado fin de semana no se ha votado la reforma. Esta iniciativa que se ha manejado como bipartidista pone de manifiesto que legisladores de ambos partidos buscan frenar la migración.

Hasta el momento se sabe que la iniciativa propone asignar más recursos al control fronterizo, contratar más elementos de la Patrulla Fronteriza e invertir en más tecnología para vigilar la frontera. Las nuevas políticas migratorias podrían ser similares a las ejecutadas por el ex presidente Trump, como es el caso del Titulo 42 con el que se obstaculizó el ingreso de personas que buscaban asilo, poniendo de pretexto la pandemia por COVID-19.

“Una de estas políticas es que el presidente tuviera la oportunidad de cerrar la frontera en caso de que en siete días se sobrepasara el número de cinco mil migrantes que intentaran ingresar a Estados Unidos, entonces cerrarían la frontera y harían expulsiones inmediatas”, narró la directora de Espacio Migrante.

Y añadió, “En estos últimos meses hay días donde están cruzando hasta 10 mil personas, esto podría significar que volviéramos a la era del Titulo 42 o peor, porque viene ligado con otras cosas, como hacer expulsiones más expeditas sin el debido proceso.”

Una de las preocupaciones, para la también activista, es que la reforma sea una iniciativa de ambos partidos, porque en el pasado se tenía una visión menos dura contra los migrantes por parte del partido demócrata.

“Cerrar la frontera no van a detener la migración porque ni el cierre por la pandemia frenó la migración, ni el Titulo 42, pero lo único que hace es orillar a las personas a que se arriesguen más, que busquen migrar por otros puntos más peligrosos”, puntualizó Olvera. N

