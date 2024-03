Soldados israelíes abrieron fuego este jueves 29 de febrero contra una multitud que se abalanzó sobre un convoy de ayuda humanitaria en Gaza; al menos hay 110 muertos y 750 heridos, según el Ministerio de Salud de ese territorio palestino gobernado por Hamás e información de medios internacionales.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) se reunirá de urgencia para abordar el incidente, calificado de “masacre” por el Ministerio de Salud del estrecho territorio. De acuerdo con el ejército israelí, se produjo una “estampida” cuando miles de civiles se precipitaron hacia un grupo de 30 camiones con ayuda. Esto provocó decenas de muertes y heridos, algunos atropellados por los vehículos.

Sin embargo, una fuente de Isarel afirmó que los soldados dispararon contra la multitud al sentirse “amenazados”. A tenor del ministerio y varios testigos, los militares israelíes posicionados cerca del lugar para proteger el convoy, dispararon contra los individuos que se precipitaron hacia los camiones.

El drama, que tuvo lugar en Ciudad de Gaza y dejó varios muertos que aguardaban por ayuda humanitaria, se produjo el día en que el número de muertos en la Franja superó los 30,000 desde el inicio de la guerra, según la misma fuente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó a su vez que más de 25,000 mujeres y niños palestinos murieron en Gaza desde el 7 de octubre, cuando se desató el conflicto tras una sangrienta incursión llevada a cabo por comandos islamistas en el sur de Israel.

El episodio reduce las esperanzas de que Israel y el movimiento islamista palestino pacten una tregua en los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que esta semana evocó la posibilidad de un acuerdo antes del lunes, admitió el jueves que “probablemente” ese plazo no podrá cumplirse.

BREAKING: HUMANITARIAN AID MASSACRE AERIAL SCENES

Consider the refined version:

Observe how they were gathered together for humanitarian aid, only to be

targeted and shot by the Israeli army.

This wasn't aerial bombardment but rather ground-level assassination.

104 killed. pic.twitter.com/oKKTKrYB21

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 29, 2024