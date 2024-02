Los funerales del opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido el 16 de febrero en prisión, tendrán lugar el próximo viernes en Moscú, anunció este miércoles 28 de febrero su equipo en redes sociales.

“El servicio funerario de Alexéi Navalni se celebrará en una iglesia en Marino el 1 de marzo a las 14:00 horas. Los funerales tendrán lugar en el cementerio Borísovski”, en Moscú, indicó su equipo en la red Telegram.

Según Ivan Jdanov, uno de los colaboradores del opositor, el entierro tendrá lugar a unos 20 kilómetros de las murallas del Kremlin. Desde que el cuerpo del opositor le fue entregado a su madre el pasado sábado, el equipo del otrora principal detractor del Kremlin buscaba un lugar para ofrecerle un “adiós público” a Navalni, pero le “negaron” múltiples solicitudes, según sus colaboradores.

Los allegados del fallecido político aseguraron que las autoridades habían ejercido presiones respecto al lugar en el que debería celebrarse el entierro. Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso, expresó el miércoles ante el Parlamento Europeo su temor de que la policía pueda detener personas durante el funeral de su esposo.

“No sé si [el funeral] será pacífico o si la policía detendrá a quienes estén presentes”, dijo Navalnaya ante la plenaria del Parlamento Europeo, y añadió que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el “líder de una organización criminal”.

En su opinión, no será posible afectar a Putin con sanciones que no sean fundamentalmente diferentes de las ya adoptadas. “No se puede derrotarlo pensando que es un hombre de principios y moral. Él no es así, y Alexéi se dio cuenta de eso hace mucho tiempo”, dijo Navalnaya, para quien Putin es un “mafioso sanguinario”.

“Alexéi fue torturado durante tres años”, aseguró la viuda ante la plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Putin “debe responder por todo lo que le ha hecho a Alexéi”, agregó la viuda.

LOS FUNERALES DE ALEXÉI NAVALNI PODRÍAN MOVILIZAR A NUMEROSOS SIMPATIZANTES

Las exequias (ceremonias y actos funerales) podrían movilizar a numerosos simpatizantes de Navalni y esto podría resultar molesto para el mandatario ruso Vladimir Putin de cara a las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo.

“En todas partes rechazaron darnos nada. En algunos lugares, nos dijeron que estaba prohibido”, explicó Jdanov en un comunicado divulgado en Telegram, criticando al Kremlin y a Serguéi Sobianin, el alcalde de Moscú, próximo a Vladimir Putin.

El presidente de Rusia, que tiene previsto comparecer el jueves frente a las dos cámaras del Parlamento con motivo de su discurso anual a la nación, no ha reaccionado a la muerte de Navalni, quien había sobrevivido en 2020 a un envenenamiento del que acusó al propio Putin, algo que este último siempre negó.

Las circunstancias del deceso de Alexéi Navalni el 16 de febrero en una prisión del Ártico siguen sin estar claras. Según los servicios penitenciarios rusos, falleció tras haberse sentido mal “después de un paseo”.

Sin embargo, los simpatizantes del opositor y múltiples dirigentes occidentales acusaron a Putin de su muerte, algunos aludiendo incluso a un “asesinato” ordenado tras tres años de detención. N