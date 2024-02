DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

Un estadista práctico hubiera implementado una estrategia de control de daños, comenzando por felicitar al presidente ganador del estado vecino, Joe Biden , extendiéndole alguna cortesía para limar las asperezas. Pero no, López Obrador no lo hizo, pues a él el conflicto le viene como el agua al pez.

¿CÓMO HA RESPONDIDO ESTADOS UNIDOS A LAS PROVOCACIONES DE LÓPEZ OBRADOR?

Todo esto no tiene contento al equipo del presidente Joe Biden, y aparentemente, López Obrador, en su fantasía de poder omnímodo, supuso que Estados Unidos no correspondería a sus imprudencias con la misma moneda.

El presidente López Obrador se injertó en pantera y rugió a los cuatro vientos que eso era obra del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Las encuestas de inmediato lo sintieron. No contentos con esto, diez días después la agencia calificadora de riesgos degradó la deuda de Pemex de B1 a B3 con perspectiva negativa.

LOS GOLPES POR ATRASITO APENAS EMPIEZAN

Un factor que se mantiene en bajo perfil es el de las remesas que llegan de Estados Unidos y que en 2023 superaron los 60,000 millones de dólares. En un artículo de enero de este año, el Financial Times expone que de 2018 a 2024 las remesas que los paisanos nos envían se han duplicado. Pero, paradójicamente, de 2010 a 2022 el número de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos se redujo aproximadamente en 1 millón de paisanos, mientras que las remesas crecieron 50 por ciento.

LA INSEGURIDAD ES EL LASTRE DE LÓPEZ OBRADOR, Y ESO BIEN LO SABE ESTADOS UNIDOS

Mientras tanto, en todo México la arena electoral se cubre de sangre y en Zacatecas la familia Monreal pierde a dos miembros del clan. Los criminales no respetan límites ni regiones, y lo mismo en Tlalnepantla que en Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero, el crimen organizado pone a sus candidatos y elimina los contrarios a sus intereses.

Laboratorio Electoral ha publicado que de junio de 2023 a febrero de 2024 han asesinado a 33 políticos. Los políticos que no se atraviesan en los intereses del crimen no han sido amenazados, pero todos aquellos que no están alineados con ellos por lo menos han sufrido advertencias.