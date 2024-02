Tijuana.- Rubén y Julieta se casaron este 14 de febrero en la ciudad de Tijuana. Él, originario de Valencia, España; y ella, del estado de Sinaloa. Su unión en matrimonio mostró que el amor no conoce fronteras. Al igual que ellos, más de mil 500 parejas dieron el sí en una ceremonia colectiva realizada en el palenque del Parque Morelos.

Se conocieron en Facebook en enero del año 2023. Él tomó la iniciativa para agregarla en la red social y desde entonces las conversaciones no pararon. En noviembre de ese mismo año, Rubén decidió viajar a Tijuana para conocer a Julieta. Después de rentar una casa, acordaron casarse el 14 de febrero, justo en el segundo aniversario luctuoso de la abuela de Rubén.

“Notas en el primer feeling cómo es una chica, ves que no tiene maldad que es oro, ella y su familia son oro, me han acogido muy bien, y dije, quién no arriesga no gana y yo tomé la decisión de arriesgarme y es la mejor decisión que he tomado”, compartió Rubén Fernández.

Otra de las parejas recién casadas, es el matrimonio conformado por Francisco Dehesa Reyes y Dalia Rico Ibarra de 61 y 58 años, respectivamente. Ellos se conocieron en el asilo El Refugio, lugar donde viven actualmente. La pareja lleva seis años de iniciar su relación, y luego de tres años de estar comprometidos aprovecharon la oportunidad para unirse en matrimonio.

“Estábamos entre sí y no, y como hay pleitos entre los matrimonios y las relaciones, y le dije ese día, vamos a casarnos el 14 de febrero para sellar nuestro amor y ya nunca separarnos”, compartió el señor Francisco Dehesa.

En la ceremonia realizada por autoridades municipales de Tijuana contrajeron nupcias un total de mil 538 parejas, de las cuales, fueron 84 parejas de la tercera edad y 35 parejas del mismo sexo. N

