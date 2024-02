Epic Mickey y Call of Duty son dos videojuegos que debes mantener a la vista. El primero, por su remake para Nintendo Switch, y el segundo porque llegará a Xbox Game Pass. Con esta noticia otra vez los videojuegos ganan terreno a nivel mundial por su capacidad para proporcionar experiencias inmersivas y socialmente conectadas.

“Bajo el nombre de ‘Epic Mickey: Rebrushed’, regresará este 2024 a Nintendo Switch con un remake de la entrega de Wii lanzado en 2010. Volveremos a ese oscuro mundo protagonizado por el ratón más famoso del mundo”, escribió el sitio La Caverna del Gamer en X (antes Twitter).

Epic Mickey contará con un remake que da vida a la magia de Disney en un juego de plataformas en 3D. La característica principal de este videojuego es un pincel mágico que maneja el famoso ratón, el cual tiene la capacidad de dibujar o borrar objetos usando pintura y disolvente. La historia inicia cuando Mickey Mouse se lanza a un viaje épico por el Páramo, un reino plagado de personajes olvidados.

La misión del usuario es adentrarse en un lugar fantástico para restaurar el universo de figuras olvidadas. El Páramo está dividido en 10 áreas como el Castillo de la Bella Oscura, el Poblado de los Gremlins, Oslandia, Calle Min, Ciudad Mañana y Mansión Solitaria, entre otros. De acuerdo con Mundo Deportivo, Epic Mickey fue ideado por Warren Spector, mientras que su adaptación está en manos de Purple Lamp, desarrolladora de Bob Esponja: The Cosmic Shake.

NUEVAS HABILIDADES EN EPIC MICKEY

Aunque todavía no hay una fecha concreta para el lanzamiento de Epic Mickey: Rebrushed, se sabe que llegará en 2024 y que el personaje clásico de Disney tendrá nuevas habilidades de movimiento como el acelerón, el salto bomba y el sprint.

En cuanto al segundo videojuego, Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming, confirmó que la saga de Call of Duty se está actualizando para llegar a Xbox Game Pass, un servicio de juegos por suscripción. Además de que Diablo 4 también tendrá su debut a través de este servicio el próximo 28 de marzo.

“Nuestra intención es que la cartera completa de juegos de ZeniMax, Activision Blizzard y Xbox Game Studios esté en Game Pass desde el primer día”, apuntó Spencer en una entrevista.

A tenor del portal Somos Xbox, todavía no hay una fecha oficial de lanzamiento de Call of Duty en el servicio de suscripción mensual. Sin embargo, hasta ahora hay rumores de que llegará con una nueva entrega titulada Call of Duty: Black Ops Gulf War, basada en la Guerra del Golfo y desarrollada por Treyarch. N