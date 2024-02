Durante su conferencia matutina de este jueves 22 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que el medio The New York Times alista un reportaje con información de la Administración de Control de Drogas (DEA), donde señala a funcionarios cercanos al mandatario de México y a sus hijos de recibir financiamientos del crimen organizado para su campaña de 2018.

“La corresponsal del The New York Times envía a Jesús [Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia] un cuestionario con un tono amenazante y prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gente relacionada a mí recibieron dinero, ya no en el 2006, ahora en el 2018”, comentó López Obrador.