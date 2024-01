Desde que Xochitl bajo del cielo para rescatar al país, desde como conecta super

y en donde se presenta la vitorean genuinamente, tanto en el mundo, como en el

país, los astros se están alineando para favorecer el triunfo electoral de Xochitl,

véase el efecto Javier Milei , lo opaco del personaje Claudia Sheinbaum, los

estrepitosos fracasos de este gobierno federal, la poderosa clase media volcada

hacia Xochitl ( que es la que hace los cambios), los ricachones que apoyaron a

AMLO en 2018 ya están divididos y tras bambalinas la mayoría apoya a Xochtil, el

clero también, amplios sectores del país como el campo, los transportistas, etc.

no se dice, no se muestra en las encuestas, pero el pueblo , los marginados , los

más pobres , los de Acapulco , aun con las dadivas, están hartos de este régimen

por una razón elemental : el deterioro abismal en su salud, la carestía y la

ausencia de tranquilidad para conllevar su día a día, es un clamor general, a lo

ancho y largo del país, la gente está harta del Peje y sus locuras, y va a votar por

Xochitl , además la percepción ya se logró, o se vota por la libertad, Xochitl o por

la dictadura, Sheinbaum , todo indica que Xochitl en lo electoral, va no solo va a

ganar, sino va a arrasar, pero lo real es que esta elección, no es de un bloque

político contra otro, sino es del país vs AMLO y sus secuaces.. ya lo sabemos,

para Lopez Obrador este es un país cuya Ley es el, como Luis XIV , "el estado soy

yo". Es crucial que todos a votar y así gane Xochitl, pero esta no es la madre de

las batallas… la verdadera batalla es derrotar a AMLO en otro terreno; el de la

elección de Estado y guerra sucia que ya está fraguando, paradójicamente a

AMLO le conviene todo este teatro de la elección , la campaña, los debates , etc.,

pues es un distractor, el sabe que Sheinbaum y su partido ya perdieron lo electoral

potencial , sin embargo de eso, a que entregue el poder, hay un mundo de

diferencia, Lopez Obrador ya está operando para utilizar todo el poder que le

confiere la presidencia y mas allá, para hacer la guerra sucia, véase como ya

está operando a su favor en el INE y El Tribunal Federal Electoral , la Suprema

Corte, como están afiliando a extranjeros a votar, como ya está conspirando con

el Narco para impedir el voto libre en varas regiones, hoy en día, bajo la tutela del

Narco, y en última instancia provocar un estado de excepción , (ver art 29

Constitucional), ante la trifulca que se armara, debido a que aunque la oposición

gane, el Presidente alegara fraude y no reconocerá el triunfo, usara al INE y al

TRIFE para anular las elecciones y entonces en todo el país habrá reacción;

manifestaciones , marchas, trifulcas .. y eso paradójicamente alimentara la

justificación para que AMLO decrete estado de excepción y de ahí descarrilar todo

el proceso.. cuyo resultado final no es previsible todavía.. La oposición y los

ciudadanos deben saber que se libran 2 batallas; la electoral y la paralela, la que

está fraguando ya AMLO , para por ningún motivo entregar el poder, por lo tanto

además de la estrategia electoral, el frente opositor y los ciudadanos debemos

ejecutar acciones para vencer a Lopez Obrador en esta guerra paralela, como

vigilar todas y cada de una de las casillas el día 2 de Junio, traer observadores

extranjeros , contratar abogados expertos muy picudos en delitos electorales,

ahora sí que los partidos que forman parte del frente opositor poner a sus

respectivos diputados y senadores muy alerta ante el intento del AMLO para

decretar el estado de excepción , pedir apoyo a EU, para contener a los Narcos y

sobre todo ante las acciones del peje de violentar, negar e invalidar el triunfo de

Xochtil , controlar muy bien e la población para que en las manifestaciones y

marchas sean lo más pacificas posibles , es decir no incendiar al país (habrá

provocadores del gobierno ) para no dar motivos al Lopez Obrador de lograr

decretar un "estado de excepción" , por último , aunque parezca descabellado, el

frente opositor debería ya de tender un puente con el equipo más razonable y

muy cerca de AMLO y tratar, en lo posible, de establecer un pacto, que al ganar

Xochitl, no habrá acciones de venganza como tal, y no se le perseguirá de línea,

al final de cuentas el juicio de la historia será implacable con este personaje y el

solo hecho de que pierda el poder, dada su enfermiza obsesión, será su máximo

castigo. N

