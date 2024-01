El feminicidio de Samantha Fonseca, activista trans y aspirante al Senado por Morena, tiene conmocionada y muy indignada a una buena parte de la sociedad mexicana. Fonseca fue asesinada a tiros en la capital mexicana, en la colonia Santiago Tepalcatlalpan, alcaldía Xochimilco, el domingo pasado, cuando iba en un automóvil.

En palabras del jefe de Gobierno, Martí Batres, el agresor “ya sabía que iba a pasar por ahí”. Según explicó el funcionario, “en un punto determinado, al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí. Le apunta con un arma y le dispara”.

Batres informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizan las investigaciones correspondientes y “en su momento se darán a conocer los resultados”.

De acuerdo con la SSC, Samantha Fonseca salió del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de una visita y durante el trayecto los acompañantes del auto en el que viajaba escucharon disparos de arma de fuego. Momentos después solicitaron auxilio por las heridas de la mujer.

La #FiscaliaCDMX integra una carpeta de investigación, bajo el protocolo de feminicidio, luego de la muerte con impactos de arma de fuego, de una mujer trans, registrada en la colonia Santiago Tepalcaltlapan, alcaldía Xochimilco pic.twitter.com/AMADcufiVk — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 15, 2024

CARPETA DE INVESTIGACIÓN BAJO EL PROTOCOLO DE FEMINICIDIO

En un comunicado, la FGJCDMX indicó haber integrado una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, luego de su muerte con impactos de arma de fuego. Según las primeras indagaciones, la víctima viajaba a bordo de un vehículo de alquiler por aplicación cuando fue agredida.

“Detectives de la Policía de Investigación (PDI) entrevistaron a testigos y realizan análisis de las cámaras públicas y privadas a fin de esclarecer los hechos y evitar la impunidad”, refirió el órgano constitucional.

Apenas en octubre, Fonseca fue condecorada por el Congreso de la Ciudad de México cuando recibió la Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 2022 junto a otros activistas como Aranxa Bello Brindis y Miguel Concha Malo, según retoma Animal Político.

Tras la noticia del transfeminicidio de Samantha Fonseca, políticos como Temístocles Villanueva y Salma Luévano, diputada trans, condenaron lo ocurrido. Esta última sentenció lo sucedido y explicó que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio. Además, manifestó temer por su vida. En lo que va de 2024 suman cuatro asesinatos de mujeres trans, aunque aseguró que seguirá levantando la voz.

Condeno enérgicamente con profundo dolor y coraje el asesinato cobarde de mi hermana Samantha Fonseca, el día de hoy

Nos están matando Temo por vida pero no callaré y seguiré adelante levantando la voz

Exijo justicia para Samantha y para todas mis hermanasYA BASTA@FGRMexico pic.twitter.com/MX7h5gxp4W — Salma Luévano Luna (@SalmaLuevano) January 15, 2024

PROTESTAN POR EL ASESINATO DE SAMANTHA FONSECA

Durante la mañana del lunes 15 de enero, agrupaciones LGBT+ y demás personas llegaron a Palacio Nacional a protestar por el transfeminicidio de Samantha Fonseca; en la fachada del inmueble pegaron un cartel con la frase “las vidas trans importan”. Otras de las consignas pintadas fueron: “México transfóbico” y “Ley integral trans”.

“¿Hasta cuándo van a parar los asesinatos y los crímenes contra las personas trans? ¿Cuánto más tendremos que tolerar?” criticó una de las manifestantes.

Un aspecto a destacar es que Samantha, antes de ser asesinada, publicó una convocatoria para manifestarse ese mismo lunes por el “respeto, inclusión, visibilidad, reconocimiento y atención integral a mujeres trans”.

“Amigues, aliades no necesariamente tienes qué ser trans, pueden solo ser sensible y creer en la lucha de las mujeres trans, históricamente discriminadas, mal visibilizadas y violentadas; una gran lucha que está teniendo una fuerza contundente por seguir visibilizando nuestra existencia y que merece respeto a nuestra identidad sexogenérica que no es lo mismo que en forma plural se nos diga gays, tampoco somos hombres vestidos de mujer y maquillados”, escribió.

En ese entonces, Fonseca había convocado a la protesta a las 14:30 horas en la esquina de Reforma, frente al Senado de la República. La indignación por parte de la activista creció porque el jueves pasado mataron a Mirian Ríos Ríos, comisionada trans de Movimiento Ciudadano en Michoacán.

LA LUCHA DE SAMANTHA

Olga Sánchez Cordero, Patricia Mercado, la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del Gobierno de la CDMX, Citlalli Hernández, Alejandro Armenta y el Grupo Parlamentario de Morena del Congreso capitalino también se sumaron a la demanda de justicia por este delito.

Samantha era originaria de Monterrey, NuevoLeón, estudió derecho y administración de empresas. Inició su participación en la defensa de derechos humanos en 2007, cuando conoció al abogado Jaime López Vela, de la organización Agenda LGBT.

En ese año, Samantha pasó más de tres meses privada de su libertad acusada de robo agravado y homicidio en grado de tentativa que no cometió. Fue trasladada al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, aunque para entonces ya se identificaba como mujer trans.

Con Movimiento Ciudadano fue secretaria de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. Y regresó a ser coordinadora nacional política en materia de atención a grupos vulnerables. En 2016, Samantha fue candidata joven del Partido Nueva Alianza, siendo la única mujer trans que contendía en la elección.

Su lucha se dirigió a defender a las personas privadas de su libertad, personas de talla pequeña, personas tatuadas, con perforaciones. Además de tatuadores, población callejera y personas migrantes.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ en México, las minorías sexuales padecieron 305 hechos violentos motivados por el odio de 2019 a 2022, incluidos asesinatos, desapariciones, atentados a la vida y suicidios.

Hace dos años, el Observatorio registró 22 desapariciones y 62 casos de asesinatos, atentados y suicidios, con la mayoría de las víctimas como personas de entre 25 y 29 años, mujeres trans y homosexuales. N