De acuerdo con el Sistema de Información de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), un total de 12 hospitales de México se encuentran entre un 70 a 100 por ciento de su capacidad por pacientes con infecciones respiratorias por covid-19 y casi 10 permanecen en alerta amarilla —a punto de quedarse sin camas—.

Los estados con una ocupación total, según registros del domingo 14 de enero, son: Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Coahuila, Aguascalientes, Michoacán, Sonora y Nayarit.

Sobre la ocupación de camas con ventilador, dos estados se encuentran con un 100 por ciento de su capacidad, puntualmente: el Hospital General del Valle del Mezquital Ixmiquilpan, en Hidalgo, y la Unidad Médica de Alta Especialidad 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila.

En tanto, el Hospital Aquiles Calles Ramírez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Nayarit, tiene una ocupación del 67 por ciento, permaneciendo en alerta amarilla.

Durante diciembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró un aumento del 42 por ciento en las hospitalizaciones globales por covid-19 y del 68 por ciento en los ingresos en terapia intensiva. Si bien la enfermedad ya no supone una emergencia internacional, “sigue mutando y matando”, afirmó el director general del organismo, Tedros Adhanom. Y México no es la excepción.

CONTINÚA JORNADA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN MÉXICO ANTE OCUPACIÓN EN HOSPITALES

“En México se incrementan las hospitalizaciones por enfermedad respiratoria y algunas instituciones han saturado sus camas y terapias intensivas. Sin embargo, aún no se observa la verdadera contribución de covid-19, pues la variante Pirola JN.1 aún no entra con fuerza”, explicó en un video Alejandro Macías, infectólogo y ex Comisionado Nacional para el control de la influenza e 2009.

La nueva subvariante JN.1, que desciende de ómicron, representa hasta ahora un riesgo bajo para la salud pública mundial, según la OMS. Aunque todavía no existen síntomas categóricos detallados por la Organización Mundial de la Salud, se reportan con más frecuencias: escalofríos, dolor de garganta y frío.

Otros síntomas menos comunes son: dolor muscular, brazos o piernas pesados, fatiga o cansancio intenso, secreción nasal intensa o nariz tapada, dolor de cabeza y ocular. Además de mareos, tos nueva y persistente, mareo, pérdida de apetito y dificultad respiratoria.

Ante la ocupación por unidad médica a nivel nacional, la Secretaría de Salud exhortó a usar cubrebocas si se presentan síntomas como escurrimiento nasal, dolor de garganta, fiebre y cuerpo cortado. Además, la dependencia de la Ciudad de México recordó que sigue la jornada de vacunación contra covid-19 en los Centros de Salud. N