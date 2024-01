Yolanda Selene Walther-Meade co-fundadora de This Is About Humanity fundación que apoya a diversos albergues binacionales, estrecha lazos con el conocido centro comercial South Coast Plaza considerado uno de los destinos de compras de EE. UU. más importantes para moda, diseño y gastronomía.

A través de una experiencia en donde la moda y la filantropía convergen, Anahí Arata Fashion Curator en South Coast Plaza, realza la misión de fundación This Is About Humanity organizando una celebración de cumpleaños para Yolanda Selene Walther- Meade. Anahi Arata, es considerada por su experiencia y larga trayectoria en la moda como una embajadora de marcas exclusivas siendo ella el eslabón de oro en este enlace. Es así como South Coast Plaza se sumó al festejo con una venta exclusiva de prendas, de reconocidos diseñadores de alta gama, incluyendo a Oscar de La Renta con un pop-up store para celebrar a Yolanda.

“Debra Downing , Directora Ejecutiva South Coast Plaza, comentó en resumen: “Estamos encantados de hacer esto, conocer mas de la fundación This Is About Humanity y sumarnos a esta experiencia”. Un porcentaje de las ventas de este evento especial será destinado directamente a la fundación y a su compromiso de mejorar la vida de otros, promoviendo la educación, la salud y el bienestar en comunidades vulnerables.

Este día sin duda representa un paso audaz hacia un futuro en el que la moda y el altruismo se sumen para generar un impacto positivo en la sociedad. Es así como Yolanda Selene Walther-Meade una mujer visionaria, continua abriendo brecha hacia la innovación filantrópica, representando elegantemente a la región Cali-Baja.

Personalidades de Los Angeles, Rancho Santa Fe, San Diego y Tijuana de diferentes ámbitos empresariales, familia y amigos, se dieron cita a esta celebración de cumpleaños disfrutando de un tiempo especial con Yolanda, como: Mónica Fimbres, David Pérez-Tejada, Chef Adria Marina, Chef Flor Franco, Dani Flowers, Maru Riqué, Chef Felipe Raúl López, Liz Calvario, Álvaro Ávila entre otros, quienes vivieron la experiencia del pop-up store a beneficio de Fundación This Is About Humanity.

Sobre South Coast Plaza Costa Mesa, CA

South Coast Plaza, es reconocido como uno de los destinos de compras más prestigiosos del mundo. Con una amplia selección de marcas de lujo y una experiencia de compras excepcional.

Sobre la Fundación This Is About Humanity

La Fundación This Is About Humanity trabaja incansablemente para liderar iniciativas sociales que contribuyan al bienestar de la comunidad vulnerables binacionales a través de proyectos que promueven la educación, la salud y el bienestar. Su enfoque centrado en las personas busca crear un impacto positivo y duradero en las vidas de aquellos que enfrentan desafíos significativos. N

www.southcoastplaza.com www.thisisabouthumanity.com

Mas Información: Ivonne Martínez [email protected]