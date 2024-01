Después del foro encabezado por la diputada Susana Prieto, “Yo por las 40 horas laborales”, llevado a cabo en el salón Centenario, ubicado en la Zona Urbana Rio Tijuana, esta tarde se realizó una marcha pacifica por la iniciativa.

Pese a las condiciones climáticas y las precipitaciones que ya estaban previamente pronosticadas para hoy, los manifestantes marcharon por la avenida principal hasta llegar al palacio.

Con consignas y pancartas, decenas de personas alzaron la voz por la iniciativa que pretende la reducción de la jornada laboral actual que es de 48 horas.

Eduardo, trabajador de maquila, expresó que esta iniciativa viene a beneficiar a todos, otorgando una mejor calidad de vida, asegurando que con la actual no tiene tiempo para convivir con sus hijos; “llego ceno y me acuesto a dormir porque ya en la noche no se puede hacer nada, ni jugar con ellos ni nada” afirmó.

La diputada federal del Congreso de la Union, quien marchó con ellos, invitó a la ciudadanía a unirse a la marcha nacional “Yo por las 40 horas laborales” que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero. N

Fotos Omar Martínez / Border Zoom

