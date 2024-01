Ya atiende la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Aguascalientes, la salida de los primeros peregrinos con rumbo a San Juan de los Lagos, Jalisco, en el marco de la conmemoración de la Virgen de San Juan el próximo 2 de febrero, informa el titular de dicha instancia, Antonio Martínez Romo, quien, si bien reconoce que el “banderazo” oficial del operativo será este sábado, ya se registra el paso de creyentes hacia el sur.

Los contingentes policiales estarán instalados tanto al norte de Aguascalientes, para cuidar a quienes van de paso por la ciudad, como al sur para garantizar la seguridad de todos aquellos que se sumen y comiencen su recorrido en este punto.

“Todo el municipio capital lo estamos cubriendo; desde el norte, donde vienen muchos peregrinos de Zacatecas, pues a través del ‘operativo cordillera’ nos los vamos entregando de municipio a municipio, y nos los llevamos hasta los límites con Jalisco, ingresan a una zona de terracería y ahí los seguimos acompañando con la policía montada y el helicóptero” aseguró.

Si bien la policía municipal no puede rebasar su jurisdicción ingresando a territorio jalisciense, se trata de acompañar a los fieles lo más posible y se mantiene estrecha comunicación con la autoridad de Encarnación de Díaz, a quien compete llevar el acompañamiento previo a llegar a San Juan.

No obstante, Martínez Romo reconoce que el año pasado hubo robo de pertenencias a peregrinos hidrocálidos en su paso por Jalisco, por lo que pide extremar precauciones y no cargar objetos de valor no esenciales, viajar acompañado y en grandes contingentes y tener a la mano los medios de contacto de autoridades federales, estatales y municipales de donde se transita.

Por lo pronto, durante los primeros días del operativo, se reporta saldo blanco y se prometen garantías de seguridad las próximas dos semanas, cuando se registra la mayor afluencia de caminantes