El poeta palestino Refaat Alareer, figura destacada de una generación de autores gazatíes que escribían en inglés para contar la historia del territorio, murió este jueves 7 de diciembre en un bombardeo israelí, dijeron sus allegados.

“El asesinato de Refaat es trágico, doloroso y escandaloso. Es una pérdida inmensa”, dijo en la red social X su amigo Ahmed Alnaouq.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, había informado de bombardeos mortales el jueves por la noche en el norte del territorio.

“Mi corazón está roto. Mi amigo y mi colega Refaat Alareer fue asesinado con su familia hace unos minutos”, escribió en Facebook el poeta gazatí Mosab Abu Toha.

Profesor de literatura inglesa en la Universidad Islámica de Gaza, Alareer era cofundador del proyecto We are not numbers (No somos números), que unía a autores gazatíes con “mentores” en el extranjero que les ayudaban a escribir en inglés sobre su realidad.

Editó el libro Gaza writes back, un compendio de crónicas sobre la vida este territorio escritas por jóvenes autores, y publicó Gaza unsilenced. Pocos días después del inicio de la ofensiva terrestre israelí, Refaat Alareer dijo que se negaba a dejar el norte de la Franja, epicentro entonces de los combates. Publicó también en X un poema que se hizo viral bajo el título If I must die (Si debo morir).

POEMA “SI DEBO MORIR” DE REFAAT ALAREER

Si debo morir, / tú debes vivir / para contar mi historia, / para vender mis cosas, / comprar un trozo de tela / y algunas cuerdas, / (hazlo blanco con una cola larga) para que un niño, en algún lugar de Gaza… / mientras miras el cielo a los ojos / esperando a su padre que se fue en llamas —y no te despidas de nadie, / ni siquiera a su carne, ni siquiera a si mismo—. / Ve la cometa, mi cometa que tú hiciste, volando arriba / y piensa por un momento que un ángel está ahí, trae de vuelta el amor. / Si debo morir / deja que traiga esperanza / deja que sea un cuento.

PIDEN A LA UNESCO SALVAR MEZQUITAS, IGLESIAS Y MONUMENTOS DE GAZA

La guerra entre Hamás e Israel redujo a escombros y provocó daños en edificios históricos de Gaza, incluyendo mezquitas, iglesias y un baño turco, denunció este viernes 8 de diciembre el movimiento islamista que gobierna este territorio palestino, que pidió a la Unesco que actúe para preservar el patrimonio.

Varios videos y fotografías difundidas este viernes en las redes sociales muestran los estragos del conflicto en la mezquita de Al Omari, la más grande y la más antigua de Gaza.

Según las imágenes solamente el minarete de esta mezquita del siglo XII permanece intacto. El Ministerio de Antigüedades de Hamás denunció en un comunicado el “saqueo de los yacimientos históricos y arqueológicos” de Gaza desde que el ejército israelí lanzó una ofensiva en Gaza para “aniquilar” al movimiento islamista en respuesta al sangriento asalto en Israel el 7 de octubre.

El ataque de Hamás dejó 1,200 muertos y los bombardeos israelíes en respuesta han dejado cerca de 17,500 muertos, según el Ministerio de Salud de Hamás. Además, esta ofensiva ha reducido a escombros gran parte de este territorio palestino.

“El crimen de atacar y destruir yacimientos arqueológicos debiera incitar al mundo y a la Unesco a adoptar medidas para preservar este gran patrimonio de la civilización y de la cultura”, declaró el Ministerio, que estima que 104 mezquitas fueron arrasadas desde el inicio del conflicto.

Hamás también señaló la destrucción del hamam Al Samara, el último baño turco de este territorio, que tenía más de 1,000 años. Hamás denunció que asolaron tres iglesias, incluido el templo greco ortodoxo de San Porfirio. El patrimonio arquitectónico de la Franja de Gaza ha sido dañado por las anteriores guerras entre Israel y Hamás, que gobierna Gaza desde 2007. N

