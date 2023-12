En los últimos cinco años, la Orquesta Sinfónica de San Diego se ha consolidado como una de las mejores en Estados Unidos bajo la dirección de Rafael Payare, un talentoso director originario de Venezuela. En una entrevista otorgada a Newsweek en Español en Baja California, Payare expresó su entusiasmo por este hito. El 2 de noviembre, en el CECUT de Tijuana, la orquesta presentó “Kauyumari” de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, la aclamada “Also Sprach Zarathustra” de Richard Strauss, y una pieza del estadounidense David Chesky. Como broche de oro, interpretaron el “Huapango” de Moncayo, lo que emocionó al público y brindó un cierre majestuoso al evento.

Cuando se le preguntó cómo surgió la idea de este concierto, el maestro Payare reveló que había sido uno de sus objetivos desde que se unió a la orquesta hace cinco años. “Desde el principio quería cruzar la frontera desde San Diego, llegar a Tijuana, conocer el CECUT y todo el panorama cultural de Baja California para comenzar una colaboración. Pero luego vino el COVID y detuvo nuestros planes. Este año, en junio, pregunté a la orquesta qué había sucedido con el proyecto de Tijuana. Coordinamos fechas, visité el CECUT, y todo se alineó perfectamente con el Festival de California y el Día de los Muertos”, dijo.

Carlos González, el cónsul general de México en San Diego, relató en una entrevista con Newsweek cómo había conversado con Martha Gilmer, CEO de la Orquesta de San Diego, y con la directora general del CECUT, la doctora Vianka Santana, sobre esta oportunidad incluso antes del inicio de la pandemia.

La elección del repertorio para el concierto se basó en la participación de la orquesta en el Festival de California. “Cuando incluimos ‘Zarathustra’ de Richard Strauss, pensamos en ir más allá; con ‘Kauyumari’ de Gabriela Ortiz, tocamos temas como el venado azul y el efecto alucinógeno del peyote; y con David Chesky, nos inspiramos en el maestro Abreu del Sistema de Venezuela”, explicó Payare.

La doctora Santana, en su charla con Newsweek, destacó la importancia de Gabriela Ortiz en el panorama musical contemporáneo: “Es una de las compositoras y educadoras más destacadas del momento. Su música, que está alcanzando reconocimiento internacional, actúa como una especie de embajadora cultural, presente en ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Como instituciones culturales en México, nuestra misión es promover esta riqueza cultural tanto a ambos lados de la frontera como dentro de nuestras propias comunidades”.

El maestro Payare muestra un interés particular por la cultura en esta región binacional. “Podemos iniciar el Festival de California en la parte que, aunque lleva el nombre del estado, no pertenece a Estados Unidos. Después, cruzamos la frontera y continuamos con el festival en su totalidad. Si consideramos la tierra en sí misma, no existen fronteras y es posible llevar a cabo esta idea”, expresó. Esta perspectiva de cultura binacional es compartida por el embajador González. Durante una charla con la CEO de la orquesta, discutieron la posibilidad de “orientar eventos para consolidar a la Orquesta de San Diego como una entidad binacional”. González agregó: “Todo lo que estamos llevando a cabo responde a una estrategia deliberada del consulado para fomentar una diplomacia cultural transfronteriza, aprovechando el carácter binacional de esta región”.

El futuro de la Orquesta Sinfónica de San Diego parece prometedor en este contexto cultural binacional. Según Payare, “la orquesta está interpretando de manera maravillosa y la gente está comenzando a prestar atención. Contamos con músicos extraordinarios y recientemente nos presentamos en el Carnegie Hall. Veo un futuro brillante y me siento muy afortunado de ser parte de la historia de la orquesta en este momento”.

Respecto al Día de Muertos, Payare compartió: “En Venezuela, aunque reconocemos el Día de Muertos, no tiene el mismo simbolismo que en México. En Venezuela es una fecha en la que la gente visita los cementerios, pero sin mayor celebración. En cambio, México ofrece una tradición rica y única, y estoy realmente emocionado de experimentarla en persona en Tijuana”. La directora del CECUT comentó sobre la misma fecha: “Se da en un contexto muy propicio, las celebraciones del Día de Muertos, que coincide con el festival tradicional. Agradezco la generosidad de los músicos de la orquesta que adaptaron el programa para reflejar las narrativas culturales que nos definen a los mexicanos durante esta época”. En relación con las fechas, el cónsul general situó este evento en el marco de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, siendo este último el primer país en reconocer la independencia mexicana.

El maestro Payare desea transmitir un mensaje con este concierto a la región: “La idea es comunicar que estamos aquí, somos vecinos, estamos muy cerca y debemos fortalecer nuestra colaboración cultural. Tienen un centro cultural excepcional, y este evento puede ser el inicio de una nueva etapa en nuestra colaboración. Hay una orquesta justo al otro lado, una orquesta hermana, y en el CECUT están totalmente dispuestos a fortalecer estos lazos; la orquesta también está entusiasmada con esta idea. Queremos inaugurar un camino que, esperamos, sea muy fructífero en el futuro. A pesar de la cercanía, existen marcadas diferencias, pero también conexiones palpables. Es esencial promover un intercambio continuo. Cuando hablo de una visión binacional, me refiero a una relación mutuamente beneficiosa. Desde San Diego puedes ver Tijuana y, desde Tijuana, alcanzar a ver hasta Coronado. Este intercambio cultural constante sería invaluable”. N