Sascha Roth sabía que si uno tiene cáncer en el colon y en los ganglios linfáticos y su oncólogo lo llama después del horario laboral, dos días antes de la fecha programada para comenzar un tratamiento brutal de radioterapia de cinco semanas, probablemente no sean buenas noticias, especialmente cuando lo primero que dice es: “¿Estás sentado?”.

Roth fue el primer paciente que se inscribió en un ensayo clínico para probar un nuevo fármaco de inmunoterapia, diseñado para desencadenar la respuesta inmune natural del cuerpo en las células tumorales, en pacientes con cánceres en etapa temprana. Los resultados fueron milagrosos: el 100 por ciento de los pacientes entraron en remisión total, tal vez la primera vez que esto sucede en cualquier ensayo clínico sobre cáncer, según Luis Díaz, jefe de la división de oncología de tumores sólidos del Departamento de Medicina y Medicina del Memorial Sloan Kettering.

El ensayo sugirió que las nuevas terapias, si se administran lo suficientemente temprano, podrían no sólo obviar la necesidad de terapias tradicionales conocidas por sus brutales efectos secundarios, como la quimioterapia, la radiación y la cirugía. Potencialmente podrían curar la enfermedad por completo.

El médico de Roth estaba jubiloso: “Hemos revisado todas sus exploraciones, biopsias, todo”, dice que le dijo el médico. “No hay señales de cáncer. No podemos irradiarlo sabiendo que no hay cáncer en su cuerpo”.

El ensayo, publicado el año pasado en The New England Journal of Medicine, electrizó el campo de la investigación del cáncer y prometió un nuevo y poderoso enfoque que podría ayudar a aliviar a muchas personas del sufrimiento y la ansiedad causados ​​por un flagelo que mata a 610.000 personas cada año en los EE.UU.

Hasta ahora, es sólo una promesa. A pesar del éxito de los ensayos de Roth y posteriores, la inmunoterapia sólo funciona para aproximadamente uno de cada cinco pacientes que la reciben. Además, los médicos no tienen manera de decirle a un paciente en particular si la inmunoterapia funcionará; no hay manera de prever qué pacientes responderán y cuáles no (aunque algunos cánceres responden mejor que otros).

En los últimos meses, el optimismo ha comenzado a ceder ante ese viejo sentimiento familiar entre los investigadores del cáncer: la frustración. En la larga lucha contra la enfermedad, algunos oncólogos a menudo han sentido que están jugando a las damas, mientras que el cáncer, con sus superpoderes mutacionales y cambiantes, está, como dijo un destacado investigador del cáncer, jugando al “ajedrez tridimensional”. En este sentido, el ensayo del año pasado es una tentadora visión de cómo podría ser el futuro y un crudo recordatorio de cuánto más tiene que hacer la medicina para que este futuro se haga realidad.