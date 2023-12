“Lo que me he planteado es trabajar con mucha honestidad y transparencia y decirle a la gente lo que sí se puede y no se puede hacer”, expresa Carlos Madrazo, un político con dos décadas de experiencia en la administración pública que ahora pretende encabezar la alcaldía de Cuajimalpa, la segunda más extensa territorialmente de la Ciudad de México.

“A la gente lo que ya no le gusta del político es que sale en campaña y promete y no cumple. Eso sí, a los tres años regresa a la calle porque está buscando otro cargo de elección popular”, añade Madrazo, quien ahora participa en un proceso de selección inédito para obtener la candidatura en pos de Cuajimalpa.

Luego de que el frente conformado en la Ciudad de México por el PRI, PAN y PRD le impidió al actual alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, postularse como candidato a jefe de Gobierno para las elecciones de 2024, se conformó una organización denominada Familia Dragón, la cual inició un proceso para elegir a quienes contenderán por la jefatura de la alcaldía, así como por las diputaciones locales y federales.

La Familia Dragón es una organización encabezada por Rubalcava, quien el pasado 14 de diciembre renunció al PRI junto con 30 consejeros y 10,000 militantes. Según anunció en conferencia, ahora apoyará a la precandidata única de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

EL PROCESO PARA ELEGIR CANDIDATO A ALCALDE DE CUAJIMALPA

Como director general de Acción Social, Cultura y Deporte durante la gestión de Rubalcava en Cuajimalpa, Carlos Madrazo ahora participa en el proceso de selección y su desafío es obtener la candidatura a jefe delegacional.

“La Familia Dragón instrumentó un proceso democrático para no imponer un candidato en Cuajimalpa. Los aspirantes nos anotamos en una lista, renunciamos a nuestros cargos el 30 de noviembre, y salimos a caminar durante 15 días para que la gente nos conociera, nos ubicara, y al final nos dé la oportunidad de tratar de posicionarnos con todos los vecinos”, explica Madrazo.

Una vez concluido ese proceso de reconocimiento de aspirantes, entre los cuajimalpenses se realizarán encuestas tanto telefónicas como presenciales y, a partir de los resultados, determinar quiénes serán los candidatos: “La ruta marca que los aspirantes ganadores serán postulados por el Partido Verde, seguramente acompañados por sus partidos aliados [Morena y PT]”.

Además de desempeñarse como director general de Acción Social, Cultura y Deporte de la alcaldía Cuajimalpa, Carlos Madrazo tiene una larga experiencia en la administración pública y los procesos electorales. Durante 16 años conformó las filas del Partido Verde, donde fue coordinador de asesores por seis años en el Senado de la República. Luego fue coordinador de asesores en la Cámara de Diputados por cuatro años, y también presidió el Partido Verde en la Ciudad de México durante cinco años. Posteriormente, se encargó de la campaña electoral de 2021 en el sureste mexicano.

MI MENSAJE ES DE CONTINUIDAD: CARLOS MADRAZO

“Estas funciones administrativas y políticas las conozco muy bien, las he desarrollado durante casi 20 años, entonces, creo que tengo los conocimientos y el perfil que la gente busca”, dice Madrazo. “Mi mensaje es de continuidad, es un mensaje de que durante el tiempo que hemos trabajado en Cuajimalpa con Rubalcava lo hemos hecho muy bien, la alcaldía es catalogada como la más segura según el secretario de Seguridad Nacional; generamos 11.5 empleos diarios, hicimos grandes obras como el Parque La Mexicana, el puente Chamixto, la reconstrucción del hospital IMSS Bienestar que explotó en 2017 y que vino a inaugurar la doctora Claudia Sheinbaum”.

—A partir del rompimiento de Rubalcava con el PRI también se rompió el músculo del PRI con Cuajimalpa. ¿Crees que la Familia Dragón tiene posibilidades de triunfar en las elecciones?

—Sí, totalmente. Uno de cada cuatro votos que recibía el PRI en la Ciudad de México era de gente de Cuajimalpa. Desde hace muchos años esta alcaldía se recuperó con el PRI y con el Partido Verde, en 2012, y así se mantuvo durante estos 12 años. El PRI no valoró esta situación, está perdiendo muchísima fuerza en la ciudad, la verdad es que todos los que eran priistas de Cuajimalpa, y al final todos los actores políticos de otras alcaldías que siguen a Rubalcava, acabarán apoyándonos desde la plataforma política que se decida, cuya ruta marca que será el Partido Verde.

“EL FRENTE FRACASARÁ EN CDMX”

“El PRI tiene su movilización, su estructura, pero realmente ya no tiene fuerza —agrega Carlos Madrazo—. Lamentablemente, esa decisión llevará a que el frente en la ciudad fracase en las elecciones. Además, con el candidato que pusieron [Santiago Taboada], pues más: trae carpetas de investigación, muchísimas acusaciones, y en Cuajimalpa el frente no tendrá ninguna posibilidad. De hecho, el frente quiere postular a uno que ya fue delegado en 2009, Carlos Orvañanos; si tú preguntas en las calles, la gente te dice que lo que menos quiere es que regrese ese personaje”.

—Desde el ámbito personal, y trasladada al político, ¿cuál es tu filosofía en caso de llegar a ser alcalde de Cuajimalpa?

—Nosotros saldremos a las calles a hacer un trabajo muy intenso, territorial, y cuando regresemos en tres años a solicitar que nuevamente nos apoyen para este mismo cargo o para cualquier otro, sabremos que vamos a tener una buena respuesta, que la población nos va a dar su confianza.

“Mi sello va a ser la transparencia, la honestidad, la buena atención al vecino y buena atención, por ejemplo, al usuario de los deportivos, de los servicios de la alcaldía. Yo siempre en mis reuniones lo comento: yo también soy usuario de servicios, yo también tengo internet en casa, y lo que digo es que, así como yo desembolso dinero para pagar esos servicios, así la población nos está pagando a nosotros como funcionarios públicos y lo que nos piden es que los atendamos, que les demos seguimiento a sus problemáticas y que les digamos que sí se puede”, concluye. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: