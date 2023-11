“Es que el partido oficial no me ve mal. Esa es la realidad”, responde Adrián Rubalcava, alcalde priista de Cuajimalpa, Ciudad de México, cuando se le pregunta sobre sus atributos personales y políticos que lo inspiran a considerar que podría derrotar al partido oficial en las elecciones de 2024 para la Jefatura de Gobierno.

“Si revisamos a los contendientes de la oposición que encabezamos la alianza, somos tres o cuatro quienes realmente queremos gobernar la Ciudad de México, pero no hay ningún personaje conciliador, todos son confrontativos. Y yo soy una persona que ejerce la crítica constructiva y positiva”, señala el político nacido hace 46 años en la capital mexicana.

Rubalcava Suárez ha sido cuatro veces titular de la hoy alcaldía Cuajimalpa de Morelos. Primero fungió como delegado interino de 2006 a 2009. Luego fue electo jefe delegacional para el periodo 2012 a 2015. Posteriormente, derivado del proceso del Constituyente de 2016 que dio como resultado la Constitución Política de la Ciudad de México, las delegaciones se convirtieron en alcaldías y fue el primer alcalde de Cuajimalpa de Morelos, en el periodo 2018-2021, y reelecto para 2021-2024.

Hoy, Rubalcava pretende ganar la candidatura a jefe de Gobierno de la CDMX de la alianza Va por la CDMX, conformada por el PRI, PAN y PRD, que encarará al partido oficial, Morena, en las elecciones de 2024.

MORENA ESTÁ EN RIESGO

“El partido oficial hoy en día ve altas posibilidades de perder la ciudad, independientemente de que cuenta con los recursos e infraestructura de gobierno”, considera el político priista en entrevista con este medio. “La misma soberbia la tuvo mi partido en 2018 por la Presidencia de la República, ¿y qué pasó? Actores sin recursos, pero con propuestas, lograron conquistar no solamente la ciudad y la presidencia, sino arrasar en los procesos electorales sin la cantidad de recursos ni la fuerza que genera el Estado”.

En ese sentido, indica que el argumento que lo motiva a participar en el proceso electoral y considerar que puede derrotar al partido oficial es que Morena va a salir muy lastimado de su proceso interno de elección de candidato. “Lo que ha pasado en las últimas semanas es muy triste para Morena, se han golpeado a un grado en el que no habrá reconciliación, más allá incluso de que exista un control político con el famoso bastón de mando”, apunta Rubalcava.

Y añade: “Creo que de esos lesionados que quedarán ahí habrá varios votantes que buscarán otra opción, y esa opción no la van a encontrar en aquel o en aquella que ha estado señalando, acusando, criticando, desgastando, insultando al gobierno de izquierda que actualmente se tiene. Más bien, la van a encontrar en alguien que ha reconocido los triunfos y los logros y que, cuando genera una crítica, es una crítica constructiva y positiva. Y ese soy yo, no hay ningún otro. No veo a ninguno de los personajes de la alianza opositora hablando con actores de la izquierda radical de la ciudad para convencerlos de que apoyen un proyecto”.

CONQUISTAR A LOS DE ENFRENTE

El 6 de noviembre, luego de una intensa jornada de negociación que puso en riesgo la coalición, el PAN, PRI y PRD acordaron implementar un proceso interno para definir al candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El procedimiento prevé la organización de cuatros foros, en los cuales los aspirantes podrán disertar sus propuestas y visiones de las problemáticas que afectan a la Ciudad de México. Después de la ronda de foros, los aspirantes serán sometidos a una encuesta, que medirá las preferencias electorales de cada uno, lo que definirá al próximo candidato del frente opositor en la capital del país.

“Yo soy un personaje muy conciliador. Ese es uno de los puntos que me han permitido construir en la ciudad, aunque hoy en el frente que encabezamos se ha criticado mi postura”, añade Rubalcava, y recuerda que las veces que ha sido delegado, diputado local o alcalde siempre le ha tocado ser la oposición, ya sea con Marcelo Ebrard, con Miguel Ángel Mancera o con Claudia Sheinbaum.

No obstante, el comportamiento conciliador que ha caracterizado a sus gobiernos le ha permitido trabajar en armonía con las jefaturas de gobierno y, por ende, entregarle resultados a la comunidad. “Así como hay políticos que son muy confrontativos o aguerridos, una de las cosas que me caracterizan es ser muy conciliador, muy constructivo, sin fobias hacia otros partidos y con mucha claridad de que las contiendas electorales terminan el día de la jornada de votación. Y a partir de ahí, a trabajar con quien haya quedado”, señala.

ADRIÁN RUBALCAVA SE INICIÓ EN LA IZQUIERDA

En ese sentido, dice que el trabajo cercano con las diversas jefaturas de gobierno le ha permitido dar un giro positivo muy relevante a todo Cuajimalpa. Así, esta alcaldía pasó de ser la provincia de la Ciudad de México a convertirse en uno de los centros financieros más importantes de América Latina al albergar el complejo empresarial y de negocios de Santa Fe.

“Me siento con grandes posibilidades de encabezar la alianza Va por la CDMX. Tengo sin duda cualidades que nos van a permitir sumar a actores políticos que incluso no simpatizan con los partidos que integran el frente”, apunta el alcalde, quien cuenta con licenciatura en Derecho por la Universidad Anáhuac y con maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

“Mis inicios en la política fueron en la izquierda, y eso me da la oportunidad de conocer a muchos actores que hoy en día están en Morena. Para ganar la ciudad no solamente basta con los votos que ya tenemos, sino poder conquistar a los de enfrente, los corazones de aquellos que en este momento están encaminados ya en un tema de que la oposición gobierne la ciudad”, agrega Adrián Rubalcava.

CAMINAR DE LA MANO DE OTRAS AUTORIDADES

—¿En qué radica la relevancia de ser un político conciliador? —le preguntamos.

—Voy a decir algo que justamente no les gusta a mis compañeros de la alianza: no se obtienen logros si no caminas de la mano de las demás autoridades. Yo no veo una alcaldía tan segura como Cuajimalpa si no hubiera existido una gran coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y además presumo, y yo creo que también el extitular [Omar García Harfuch] de esa Secretaría lo presume, somos grandes amigos, nos entendemos bien. Tenemos una formación similar, yo en el Ejército, él en la policía, y eso nos permitió entendernos bien y saber que la prioridad era la seguridad.

“También decirte que logros como la construcción del mejor hospital público de la zona poniente [Hospital General Cuajimalpa IMSS-Bienestar] no se hubieran realizado si no lo hubiéramos hecho de la mano de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y ahí es donde se empiezan a retorcer mis compañeros de la alianza porque se hacen estos reconocimientos. Pero se les olvida que, de igual manera, con Miguel Ángel Mancera construimos el Parque La Mexicana; que de igual manera con Marcelo Ebrard construimos la UAM Cuajimalpa y todos los túneles que conectan hoy a Vistahermosa con Santa Fe”.

“MÉXICO NECESITA UNA RECONCILIACIÓN”

—¿Entonces eso es lo que la ciudad necesita, conciliación?

—Estoy convencido de que México necesita una reconciliación. Por lo menos yo lo siento así, como ciudadano. México está cansado de los políticos que ocupan los cargos públicos y que con recursos públicos señalan lo que está haciendo mal otro político. Creo que esa decisión la debe tener la ciudadanía, si lo haces bien o lo haces mal.

“Lo que a nosotros nos toca es generar resultados a partir del cargo en el que se nos nombró o se nos eligió. Y ahí es donde yo le pregunto a la alianza: ¿qué queremos? ¿Realmente que gobernemos la ciudad o el país en favor de los mexicanos o en favor de un partido político? Porque si es a favor de un partido político, yo no soy la propuesta. Si a mí me van a decir que tengo que atacar a Claudia Sheinbaum, que tengo que insultar a Clara Brugada, que tengo que señalar de corrupción e inventar delitos donde no existen, yo no soy la propuesta”.

ADRIÁN RUBALCAVA, INVESTIGADO POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

—Durante 2021-2023, a Adrián Rubalcava lo investigaron por enriquecimiento ilícito.

—Fui investigado porque se me acusó de haberme enriquecido ilícitamente a través de una denuncia anónima. Se me acusó de tener vínculos con la delincuencia organizada, de desvíos de recursos en la alcaldía, y todas las carpetas de investigación las he concluido sin un ejercicio de la acción penal, y se manifestó que, una vez hecha una investigación exhaustiva, no se encontró ningún delito cometido por la persona investigada.

“Entonces, yo me siento muy tranquilo porque esa es una gran carta de presentación, que yo no creo que todos los actores de la alianza pueden presumir. Ya fui investigado, congelaron mis cuentas, se me investigó a qué partes del mundo viajé en los últimos diez años, porque si bien la investigación duró de 2021 a 2023, la indagatoria fue de 2012 a 2022, prácticamente todo el tiempo que he estado al frente de la alcaldía Cuajimalpa.

“Y lo que concluyó la Fiscalía, que es una fiscalía no afín a mi partido, pues fue: con este personaje no tenemos tema. Y eso a mí me da una gran tarjeta de presentación de decir Adrián Rubalcava no tiene ningún antecedente que pueda vincularlo con un acto de corrupción o de delincuencia organizada, y eso también se tiene que medir para que podamos enfrentar una contienda electoral de propuestas, no de acusaciones”. N

