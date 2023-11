Veolia Aguascalientes invita a la ciudadanía de la capital a acercarse a sus agencias y centros de atención para que puedan liquidar los recibos de agua que tengan pendientes de pago, o bien, para resolver dudas relacionadas con el servicio prestado antes del 21 de octubre.

El representante de la empresa, Lluís Jordan Bayod, comentó que la población sigue confundida respecto al pago de los recibos de agua, ya que en los últimos días recibieron boletas tanto de Veolia como del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA).

Ante ello, explicó que la compañía tiene el derecho de seguir haciendo los cobros correspondientes al servicio prestado hasta el 21 de octubre pasado. Apuntó que los recibos no se entregaron de manera inmediata, ya que tienen que pasar por otros procesos antes de ser distribuidos en los domicilios.

Por ello, Veolia Aguascalientes mantiene abiertas 6 agencias de pago, así como la app digital, 3 cajeros automáticos y 3 soportes de atención, en BBVA, Banco Azteca y Qwikpay.

De igual manera, mencionó que se brindará atención a aquellos usuarios que consideren tener irregularidades en sus recibos. Estas dudas podrán presentarse en las agencias de pago, en las ventanillas de atención a clientes.

De igual manera, Jordan Bayod señaló que, desde el 22 de octubre, han registrado una baja en el número de personas que acuden a las ventanillas a hacer los pagos pendientes con la empresa.

Apuntó que la compañía ya no cuenta con medidas para asegurar que la gente pague sus adeudos, y que ahora solo cuentan con la autorización de un juez para seguir cobrando estos conceptos.

“Aquí lo que pasa es que nosotros, al ya no operar la red, no podemos y no tenemos ninguna medida extraordinaria para conseguir estos pagos, nosotros evidentemente seguiremos invitando a la gente a venir a pagar a las agencias o con nuestros gestores”.