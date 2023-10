Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido se comprometieron este lunes 9 de octubre a “apoyar a Israel en sus esfuerzos por defenderse” después de los ataques lanzados desde Palestina por el movimiento islamista Hamás, según una declaración conjunta. “Hoy, nosotros, el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Olaf Scholz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresamos nuestro firme y unido apoyo al Estado de Israel, y nuestra condena inequívoca de Hamás y sus terribles actos de terrorismo”, indica el comunicado emitido por la Casa Blanca.

POTENCIAS CONDENAN TERRORISMO CONTRA ISRAEL

Añaden: “Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación ni legitimidad y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay ninguna justificación para el terrorismo. En los últimos días, el mundo ha visto con horror cómo los terroristas de Hamás masacraban a familias en sus hogares, masacraban a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraban a mujeres mayores, niños y familias enteras, que ahora están retenidas como rehenes”.

Es por ello que los cinco países apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse a sí mismo y a su pueblo contra tales atrocidades, aseguraron. Además, “hacemos hincapié en que este no es un momento para que ninguna parte hostil a Israel explote estos ataques para obtener ventaja”.

En el comunicado se dejó en claro que los cinco países reconocen las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyan las mismas medidas de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual.

“Pero no se equivoquen: Hamas no representa esas aspiraciones, y no ofrece nada para el pueblo palestino más que más terror y derramamiento de sangre”.

En los próximos días, informaron, continuarán coordinados, juntos como aliados y como amigos comunes de Israel, para garantizar que Israel pueda defenderse y, en última instancia, establecer las condiciones para una región pacífica e integrada de Oriente Medio.

TURQUÍA EXIGE A ISRAEL DETENER ATAQUES CONTRA PALESTINA

Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió este lunes a Israel contra un bombardeo “indiscriminado” de los civiles de Palestina en la Franja de Gaza.

“Bombardear de manera colectiva e indiscriminada a los habitantes de Gaza” sólo “aumentará los sufrimientos y reforzará la espiral de violencia en la región”, le dijo Erdogan al presidente de Israel, Isaac Herzog, por teléfono, según un comunicado de la presidencia turca.

El dirigente turco, que apoya la causa palestina y defiende una solución de dos Estados para arreglar el conflicto israelí-palestino, pidió también a los palestinos “dejar de hostigar” a los israelíes. “Pedimos a Israel que deje de bombardear el territorio palestino y a los palestinos que dejen de hostigar los asentamientos israelíes”, añadió Erdogan en una declaración retransmitida por televisión en la noche.

Este mismo lunes, el movimiento libanés proiraní Hezbolá bombardeó dos cuarteles israelíes, en respuesta a la muerte de tres de sus miembros en ataques del ejército de Israel en una zona fronteriza del sur de Líbano. Después de los hechos, Estados Unidos advirtió a Hezbolá que no abra un nuevo frente en este conflicto.

Hezbolá ya lanzó el domingo proyectiles contra posiciones israelíes en una zona fronteriza en disputa, en una muestra de “solidaridad”, según indicó, con la operación por tierra, mar y aire lanzada el sábado por Hamás. La última guerra entre Hezbolá e Israel se remonta a 2006 y dejó más de 1,200 muertos del lado libanés, en su mayoría civiles, y 160 del israelí, casi todos militares. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: