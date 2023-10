El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un total de tres mexicanos desaparecidos en Israel luego del ataque armado que inició Hamás este fin de semana. Desde Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, informó que alrededor de 300 mexicanos han solicitado apoyo de su gobierno para ser traslados al país.

Según estimaciones del mandatario, en Israel habría hasta 5,000 mexicanos por viaje de turismo religioso. En esa vía, López Obrador indicó que el Gobierno de México enviaría este lunes 9 de octubre dos aviones para rescatar a los mexicanos atrapados en Israel tras los ataques de Hamás. La primera aeronave salió esta mañana, mientras la segunda despagará por la tarde.

En tanto, durante la mañana del 8 de octubre, la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, comunicó vía redes sociales que al menos dos mexicanos podrían haber sido secuestrados y tomados como rehenes por el grupo Hamás en la guerra en Israel.

La selección mexicana de gimnasia rítmica, que tiene prevista su participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se encuentra varada en Israel y ante el conflicto bélico de aquella región ha solicitado con urgencia al gobierno de México apoyo para volver a su país.

La entrenadora mexicana precisó que por el momento “estamos bien y a salvo” y describió la situación que afecta al equipo de gimnastas.”Ante la gravedad de la situación los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México”.

El equipo mexicano de gimnasia rítmica integrado por Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda, Sofia Flores y Julia Gutiérrez, solicitó “encarecidamente” a través de su entrenadora “el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes posible sanas y salvas a nuestra casa”.

Desde México, el lunes por la mañana la Federación de Gimnasia, publicó en redes sociales que “está en constante comunicación con el conjunto de rítmica” y con las autoridades del deporte mexicano —la Comisión Nacional del Deporte y el Comité Olímpico Mexicano —. Esto, para mantener la salvaguarda de la delegación y explorando opciones para su pronto y seguro regreso”.

En otro comunicado, las gimnastas mexicanas añadieron que “estamos en una zona segura, algo alejadas de las ciudades afectadas y sabemos ya todas las medidas necesarias en caso de cualquier situación”.

Cuando se cuestionó a López Obrador sobre los crímenes cometidos por Hamás en territorio israelí, se pronunció en contra de la violencia e hizo un llamado a Naciones Unidas (ONU) para que convoque una asamblea a fin de buscar una solución pacífica del conflicto en Oriente Medio, y así evitar la guerra.

“Nosotros estamos a favor de la paz. No consideramos que deba utilizarse la violencia. Es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la violencia”, afirmó tajante.