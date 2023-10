Los trabajadores del Poder Judicial Federal en Aguascalientes volvieron a manifestarse durante la mañana y tarde de este miércoles, como parte de la inconformidad nacional por la eliminación de 13 fideicomisos, equivalentes a 15 mil millones de pesos.

Los inconformes, que se hicieron acompañar de pancartas y playeras con mensajes a favor del Poder Judicial, se concentraron en las oficinas ubicadas al sur de la capital, desde las 9:00 de la mañana, donde bloquearon parcialmente la Avenida Aguascalientes.

Después de unas horas, el contingente se trasladó hasta las puertas del Congreso del Estado, donde solicitaron un diálogo con los diputados locales, en sentido de que se promueva un punto de acuerdo al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda, manifestando el descontento del sector.

Ahí, Nora Angélica Castorena Sánchez, secretaria del sindicato de trabajadores del Poder Judicial en Aguascalientes, señaló que, en lo local, se afecta a más de 500 empleados.

“Es la púnica forma, no tenemos el micrófono todos los días. En Aguascalientes somos 550 trabajadores”, expuso. “Esos fideicomisos, nos afectan porque no se van a poder abrir nuevos órganos y no se va a poder contratar a más gente, la carga de trabajo está aumentando día con día”.

“En promedio llegan entre 20 y 30 demandas diarias, demandas de amparo y promociones que mínimo son cien diarias, más las audiencias, más todo lo que eso implica”.