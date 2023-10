A 22 años de su fundación, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se encuentra en una etapa de “joven madurez”. Así lo manifiesta Tania Rodríguez Mora, rectora de la institución, quien reconoce que, en comparación con otras universidades, la UACM sigue siendo un organismo joven.

“Estamos en un proceso de madurez y de consolidación de las apuestas fuertes de la universidad que es un proyecto innovador. Hace 22 años puso en la mesa asuntos que hoy son mucho más comprensibles”, afirma la rectora.

Desde su fundación, en 2001, la UACM causó polémica por el método de ingreso de sus estudiantes: sorteo en lugar de un examen de admisión. Con este criterio tienen registrados actualmente 18,413 alumnos, de los cuales 4,984 son de nuevo ingreso. Rodríguez Mora sostiene que este sistema de selección ha demostrado su efectividad.

“Hoy es mucho más comprensible lo que resultó más escandaloso de la UACM, como el no tener examen de admisión. Hemos constatado con estudios de instituciones educativas, pedagógicas, de todo tipo, que los exámenes de admisión son un mecanismo que no necesariamente evade la desigualdad estructural. Depende de qué familia seas, de qué capital cultural tengas, si tomaste cursos para prepararte a un examen de admisión. Eso te va a habilitar a pasarlo de mejor forma contra quien no tiene esas oportunidades”, sostiene.

UNA ALTERNATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Para Rodríguez Mora, instituciones como la UACM existen para personas que no necesariamente sean hijos de familia que inician estudios universitarios a los 18 años.

También es una alternativa de educación superior para quien no puede concluir su carrera en cuatro años. Es decir, tiene como objetivo garantizar formación universitaria a todos de la manera más equitativa posible.

“Esa opción, que es garantista, no significa demeritar la calidad académica de lo que ocurre después (del ingreso). Una cosa es: tú puedes entrar, y en ese entrar la universidad te tiene que acompañar y evaluar como a cualquier otra persona. Los estudiantes de UACM tienen muchísimas evaluaciones, hacen examen de manera sistemática a lo largo de su trayectoria universitaria”, enfatiza.

Al ser una institución de reciente creación, una de las ventajas de la UACM es que su planta académica es de las más jóvenes del país. Rodríguez Mora estima que el promedio de edad de los docentes es de 50 años, además de que más de 70 por ciento de los maestros son de tiempo completo. Eso contrasta con otras instituciones de educación superior, que tienen una planta educativa más envejecida y sólo 30 por ciento de maestros de tiempo completo. Esta fortaleza genera que se promueva la innovación.

LA UACM, UN PROYECTO PEDAGÓGICO INNOVADOR

“Después de la pandemia todas las instituciones de educación superior y todo el sistema educativo tenemos que repensar qué hacemos y cómo lo hacemos. Las universidades tenemos que estar dispuestas a cambiar. La UACM desde el inicio se pensó por ley para ser un proyecto pedagógico innovador, educativo y poner en el centro los aprendizajes y el pensamiento crítico”, sostiene la rectora.

Con este objetivo, la institución creó recientemente las comisiones intercolegiadas para elaborar diagnósticos integrantes de todos los planes de estudio de la universidad. “Una universidad joven y pequeña, como la nuestra, tendría que ser capaz de cambiar más rápido con los tiempos”.

Justo cuando se han puesto bajo lupa tesis y procesos de titulación de personajes de la vida pública, la UACM también busca diferenciarse: “Podemos acompañar a estudiantes que sus trayectorias no necesariamente van a ser de cuatro años, sino que se van a tardar más en terminar. ¿Por qué? porque tienen que suspender un semestre por un problema familiar y después regresan, o no cumplir la mayoría de las materias porque están trabajando.

“Tengo la sensación de que estamos en un buen momento para esta conversación —prosigue—. Hay una tentativa de incorporar en la discusión de qué debería ser un sistema de educación superior para un país como el nuestro: desigual, complejo, con niveles altos de violencia. Instituciones con el modelo de la UACM hace mucho sentido”.

“LA UACM TITULA Y TITULA CON CALIDAD”

Por ello, la institución ofrece una gran cantidad de alternativas para la titulación de sus alumnos e incluso ha generado programas y campañas para incentivar a quienes ya terminaron el 100 por ciento de los créditos a que concluyan el trámite. Datos de la universidad indican que, en sus primeros 20 años de historia, 7,865 estudiantes lograron alcanzar el 100 por ciento de créditos. Sin embargo, solo 2,461 han obtenido el título.

La situación comienza a cambiar. Al cierre del primer semestre de 2023 ya son 401 alumnos titulados de licenciatura. Se trata de la cifra más alta de su historia, pues supera lo registrado en 2021, cuando la cifra alcanzó 334. Esto significa que 13 por ciento de los 3,076 alumnos titulados con licenciatura cumplieron con este trámite en entre enero y junio de este año.

“Este proceso no está terminado, en esas estamos, pero estamos aumentando al 100 por ciento la titulación. La UACM titula y titula con calidad”, enfatiza la rectora al hacer referencia a la desigualdad que enfrenta la institución, pues buena parte de las universidades privadas y algunas públicas no están haciendo más tesis ni proyectos. “Sí estamos titulando. Está siendo una cuestión muy productiva”, concluye. N