Agentes de la patrulla fronteriza cometen presuntos “abusos” contra migrantes en la frontera con México, denunciaron este miércoles 2 de agosto dos oenegés en un informe, en el que aseguran que los autores casi nunca rinden cuentas.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Iniciativa Kino para la Frontera (KBI) han documentado “conductas abusivas” y aseguran que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza “tiene un problema persistente de abusos a los derechos humanos“.

ABUSOS CONTRA MIGRANTES POR PARTE DE ELEMENTOS DE PATRULLA FRONTERIZA

El informe indica: “La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la mayor agencia civil de seguridad del gobierno federal, tiene un problema persistente de abusos a los derechos humanos sin rendición de cuentas. Muchos, si no la mayoría, de los funcionarios de CBP y agentes de la agencia de Patrulla Fronteriza de CBP son profesionales que tratan de seguir las mejores prácticas. Sin embargo, la frecuencia y la gravedad de las denuncias de abuso indican que un número considerable de oficiales y agentes no cumplen con ese estándar. Además, el historial sugiere que las investigaciones son incompletas y tienen fallas, mientras que los procedimientos disciplinarios existentes no son lo suficientemente contundentes como para cambiar su comportamiento”.

El informe ofrece numerosos ejemplos de presuntos abusos, así como de comportamientos insubordinados o politizados desde el año 2020. Algunos de los casos graves conllevan el uso indebido de la fuerza o incluso pérdida de vidas.

Muchos otros ejemplos de crueldad y victimización suceden a diario, incluyendo la violencia provocada durante las detenciones, el uso de lenguaje abusivo, la negación de alimentos o atención médica, las separaciones familiares, la no devolución de documentos y objetos de valor, las deportaciones peligrosas, la elaboración de perfiles raciales y la falsificación de documentación migratoria. WOLA mantiene una base de datos actualizada regularmente que documenta estos abusos.

INVESTIGACIONES PARA OBTENER JUSTICIA

Las investigaciones de muchas de estas denuncias no ocurrirían sin el trabajo de actores externos como son los defensores de los derechos humanos, los periodistas, denunciantes y las propias víctimas. Las investigaciones pueden comenzar de dos maneras. Algunas, normalmente los casos más graves, comienzan por iniciativa propia de los investigadores del gobierno estadounidense, especialmente si el lugar de los abusos es la escena de un crimen.

“La mayoría requiere que actores externos den el primer paso. Sin su iniciativa, la mayoría de estos casos nunca se investigarían y, como muestra este informe, muchos siguen sin investigarse”, señala el informe. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: